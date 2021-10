La splendida procuratrice sportiva argentina ha condiviso una nuova foto sul suo profilo Instagram: lo scatto ha intasato il web intero.

La magnifica ex opinionista del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha postato di nuovo: la foto ti manderà fuori di testa!

Nell’immagine, scattata a Parigi, Wanda viene immortalata seduta su una panchina nel cuore della capitale francese: l’atmosfera è super autunnale!

La strepitosa trentaquattrenne indossa un cappotto marrone abbinato alla borsa ed un paio di pantaloni beige: due colori perfetti per questa stagione!

La bella influencer socchiude la bocca, guarda l’obbiettivo della fotocamera e nasconde una parte del viso dietro un ciuffo di capelli ribelli: la sua bellezza non teme rivali!

Il make-up della talentuosa attrice è molto naturale e luminoso, gli orecchini vertono sui toni dell’oro e la posizione è a braccia conserte: impossibile riuscire a staccare gli occhi dallo scatto!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ci penso io alla mia famiglia…” Wanda Nara sferra un attacco a colpi d’insulti alla donna che ha compromesso il matrimonio con Icardi FOTO

Wanda Nara, il post esplode di commenti invadenti: la sua vita privata è sotto ai riflettori! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Un’altra famiglia che hai rovinato per una cagna” Wanda Nara lascia (?) Icardi e smette di seguirlo su Instagram – FOTO

La meravigliosa showgirl è un vero spettacolo nel suo ultimo IG post: molti utenti, però, anziché commentare la foto, hanno deciso di porre domande scomode o di lanciare frecciatine piuttosto velenose riguardo la sua attuale instabile situazione amorosa.

La sua vita privata è al centro dei riflettori ed il suo matrimonio con Icardi è sulla bocca di tutti: Wanda, però, ha deciso di non rispondere ai commenti invadenti e di non dare visibilità a chi non la merita.

Molti altri commenti scritti dai suoi fan, invece, sono complimenti e apprezzamenti per la sua straordinaria bellezza, ad esempio: “La regina“; “Dea”; “In Colombia ti amiamo”; “Ti amo più di mia madre”; …