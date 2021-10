“Ballando con le stelle”. Selvaggia Lucarelli e Morgan: cosa c’è tra i due? Il passato è turbolento

“Ballando con le stelle”. L’edizione di quest’anno vede tra i giudici Selvaggia Lucarelli e tra i concorrenti Morgan: tra i due sembra esserci un passato burrascoso

Mettere nello stesso programma due personaggi frizzanti e battaglieri come Selvaggia Lucarelli e Morgan non poteva che essere il preludio di momenti piccantelli davanti al piccolo schermo.

I due, infatti, non hanno deluso le aspettative. La Lucarelli ha ripreso il suo posto come giudice a “Ballando con le Stelle” su Rai Uno e, durante la sedicesima edizione in corso, si è già trovata di fronte l’ex leader dei Bluvertigo. Dall’acceso scambio di battute intercorso nella prima puntata, si evince che ci sia stato tra di loro un passato burrascoso. Ma cosa è successo? Facciamo un piccolo viaggio nel tempo.

“Ballando con le stelle”. I trascorsi di Selvaggia Lucarelli e Morgan

L’ex giudice di “X-Factor” Morgan quest’anno si trova dall’altro lato del bancone, partecipando come concorrente alla sedicesima edizione di “Ballando con le stelle”; ad affiancarlo la coach Alessandra Tripoli.

A quanto pare, la sua prima prova nel corso del programma ha davvero convinto tutti, tanto che è arrivato secondo in classifica (alle spalle di Arisa), dimostrando di essere una vera e propria rivelazione. Ha soddisfatto anche le aspettative della giudice Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, non sono mancate le punzecchiature tra i due.

Al cospetto della giornalista, Morgan ha infatti detto: “Ora arriva la cattiveria”. La risposta è stata come una secchiata di acqua gelida: “La cattiveria io? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni e io sono quella cattiva?”. La Lucarelli ha poi lanciato un monito ai colleghi: “Non sapete cosa rischiate a continuare a innaffiare l’ego di quest’uomo. La prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci”. Ha però riservato parole d’incoraggiamento, senza tralasciare l’ultima frecciatina: “Credo che per te ‘Ballando’ possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo. Hai combinato un sacco di casini in giro, ma ora puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo. Se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficato…”

Ma a cosa si riferisce Selvaggia Lucarelli? Che significa che aspetta una telefonata da 10 anni? Per chi ha buona memoria, i due ebbero una liaison risalente al 2009. Furono paparazzati mentre si baciavano dal settimanale Chi. Il loro rapporto ebbe comunque breve vita.

Nel corso del tempo ci sono state diverse incursioni mediatiche nella reciproca vita, come il tweet pubblicato dalla Lucarelli in cui commentava il ricovero ospedaliero dell’ex nel 2013 in cui scriveva: “Morgan ricoverato da ieri all’ospedale di Monza. Pare mix di farmaci. Pare fosse molto aggressivo e confuso e sia stato difficile ricoverarlo”.

In questo caso suscitò l’ira di un’altra celebre ex di Morgan, Asia Argento (madre della sua primogenita Anna Lou Castoldi), che la accusò di essere analfabeta e fare becero gossip sulle spalle del cantante. Anche in questo caso, la Lucarelli non ha incassato il colpo senza sferrarne un altro a sua volta: “Se si dice che ricoverano Hillary Clinton, Vasco, il Papa, Bruno dei Fichi D’india, Ferro, Belén, Berlusca, Mandela, Billie Joe ok, ma Morgan no? Asia Argento, invece di imbastire teatrini, rifletti su cosa hai condiviso tu con lui e su quanta parte hai avuto in questa infelice deriva”.

Nel 2019 Selvaggia Lucarelli tornò a puntare il dito contro Morgan. Quest’ultimo si disse deluso e indignato dal fatto che nessuno, tra amici e colleghi, lo aiutasse a causa dei suoi debiti. “Il problema di Morgan è che non si è mai assunto la responsabilità di qualcosa in tutta la sua vita” – tuonò la giornalista. “La verità è che Morgan è colpa di Morgan. Menefreghista, irresponsabile e irriconoscente con chiunque gli si avvicini. E chi gli si avvicina scatena la sua cronica sindrome del beneficiato rancoroso”.

Che “Ballando con le stelle” 2021 sia il pretesto per seppellire definitivamente l’ascia di guerra?