A dir poco irresistibile nel suo cameo in sella, Mercedesz farà vibrare d’emozione anche i suoi ammiratori, lo spettacolo è “da urlo”.

Attrice cinematografica, nota influencer ed opinionista classe 1991, Mercedesz si è cimentata stamani, giovedì 21 ottobre, nel suo nuovo e spettacolare cameo da manifesto “spirito libero“.

L’odierno personaggio televisivo, d’origini ungheresi, ha esordito sul grande schermo ad appena nove anni prendendo parte, seppur con un piccolo ruolo, ad una storica pellicola hollywoodiana dal titolo “Gangs of New York“. Nella penisola italiana si è iniziata ad affermare con il ruolo di concorrente per il reality “L’Isola Dei Famosi” nel 2016, sino a divenire una delle presenze fisse al salottino del “Live – Non è la D’Urso“. Inoltre, ad oggi la carismatica Mercedesz si dedica volentieri allo sport e a molteplici collaborazioni con brand alla moda di fama internazionale, spesso e volentieri condivise con il suo pubblico social.

“Un cameo da urlo” Mercedesz solo in intimo: pizzo e vibranti emozioni in sella

