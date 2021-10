Caso Giancarlo Magalli-Adriana Volpe, Maurizio Costanzo alza la voce sul tema: parole al vetriolo

Il celebre conduttore ha risposto ad una domanda che una lettrice gli ha posto e ha sentenziato quello che in molti pensano. Vediamo la sua risposta.

Sono passati anni eppure la polemica che porta i nomi di Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non si arresta ancora ma ogni volta possibile torna a scaldare gli animi e suscitare scandalo, in tv e nel pubblico a casa.

Proprio una lettrice della rubrica televisiva curata da Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, ha dichiarato di essere stufa di questa faccenda tirata ancora in ballo di recente da Simona Ventura e Paola Perego durante il loro programma “Citofonare Rai 2”.

Una faccenda che non avrà mai fine visto che anche al “Grande Fratello Vip” poche settimane fa era spuntato fuori un selfie provocatorio della moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, insieme all’antagonista della Volpe, sua compagna opinionista nel reality. Un polverone che il giornalista ha deciso di mettere a tacere con parole al vetriolo.

Maurizio Costanzo dice basta, l’invito a Volpe e Magalli è unanime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Dopo varie edizioni alla guida de “I Fatti Vostri” e “Mezzogiorno in famiglia” Adriana Volpe ha salutato la Rai ed è passata a Tv8, poi a Mediaset prima come concorrente del “GF Vip” e poi come opinionista.

Magalli invece, dal canto suo, a 74 anni ha deciso di tornare in pista con un nuovo programma di Rai 2 intitolato “Una parola di troppo” e il cui titolo è tutto un programma visto la querelle in corso con la ex collega.

Maurizio Costanzo aveva più volte invitato la Volpe e Magalli a lasciar perdere eventuali denunce in tribunale per quanto accaduto e di provare a dimenticare l’accaduto con una nuova collaborazione lavorativa che li avrebbe uniti e stemperato le acque.

Questa lettera arrivata dalla lettrice della rubrica e la sua frustrazione nel sentire ancora nominata la faccenda legata ai due dopo anni ha probabilmente fatto infuriare lo showman che ha spiegato:

“La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, (Magalli, ndr) deve tornare a fare il conduttore! Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”.