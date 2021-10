Roberta Morise stupisce il web con un outfit strepitoso: eleganza e classe non mancano mai. La foto dell’evento è già virale

Roberta Morise è una conduttrice e ballerina italiana che ha esordito in televisione con la partecipazione al concorso di “Miss Italia 2004”, classificandosi al quinto posto. Dall’epoca la sua vita è cambiata completamente, ha iniziato la sua carriera che ad oggi le ha regalato grandi successi.

Per tre anni consecutivi è stata una delle ballerine di “L’Eredità” dove ha conosciuto Carlo Conti, poi diventato il suo compagno. I due si sono lasciati ormai da anni e ognuno ha preso strade diverse.

Roberta Morise, il look elegante che mette in mostra le sue forme migliori – FOTO

Molto attiva anche sui social, Roberta Morise è seguita da centomila follower con i quali condivide alcuni scatti strepitosi. I fan la sostengono e supportano da sempre, il suo talento e la sua bellezza non sono mai passati inosservati.

Oggi ha appena pubblicato una foto scattata in occasione di un evento a cui la conduttrice ha partecipato, precisamente al Festival del cinema a Roma. L’ex ballerina ha sfoggiato un look sensazionale: un abito lungo di colore giallo chiaro, attillato. Il vestito sembra fatto apposta per lei e le scivola addosso mettendole in risalto le sue forme strepitose.

“Semplicemente meravigliosa”, ha scritto qualcuno sotto al post che ha già fatto il giro del web, poi ancora “Che splendore, sei sempre bella e perfetta. Hai classe, fascino ed eleganza, sensualità e dolcezza”.

Anche questa volta la Morise ha fatto colpo, i fan la adorano e non vedono l’ora di poterla rivedere in televisione per qualche altro programma. L’ultimo che ha condotto è stato “I fatti vostri” insieme a Giancarlo Magalli nel 2020. Adesso cosa bolle in pentola?