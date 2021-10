“Riempie il corpo di estasi” Miriana Trevisan, mix di frange e aperture bollenti – FOTO

Miriana Trevisan, la bellissima showgirl accentua le forme mediterranee con un corsetto in pelle, aperto al punto giusto.

E’ tra le donne del momento, il traffico social va sempre all’impazzata, soprattutto quando il suo staff decide di inebriare il web con scatti che meglio raccontano l’esperienza gieffina di Miriana Trevisan. La bellissima napoletana è da tantissimi anni in televisione, ricordiamo ancora il suo esordio con profonda nostalgia in “Non E’ La Rai”, oggi ormai un cult che ha “sfornato” diversi personaggi.

Ogni giorno che Miriana passa all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, diventa un’occasione per conoscerla meglio. Anche per ammirarla, visto che il corpo esplosivo viene accentuato da outfit sempre trendy e assolutamente piccanti, come quello riportato nel suo ultimo post.

Miriana Trevisan, l’outfit in nappa aderisce come una seconda pelle: pericolosa

Bellissima come sempre Miriana mentre sfila sulla passerella della casa, questo è quanto emerge dai frame scelti dallo staff. “La soluzione a tanti nostri problemi? Ballare.” la citazione che meglio spiega la prima delle tre foto dove sembra proprio che si la concorrente stia ballando.

Degno di nota l’outfit che piace tanto al web: uno stile rock, in pelle composto da pantaloni super aderenti – come se fosse una seconda pelle – e poi un gilet con tanto di apertura frontale e magnifica regalata dalla zip tenuta bassa e che consente di apprezzare la scollatura generosa della Trevisan.

I commenti sono positivi: da una parte incoraggiano e sostengono il percorso della showgirl, dall’altra – e soprattutto i maschietti – si perdono nella bellezza e femminilità esplosiva. “Oltre al ballo c’è qualcosa di più PIACEVOLE CHE RIEMPIÉ IL CORPO DI ESTASI……💋💋💋💋💋❤️” la dichiarazione di un fan perso tra la mise seducente e lo sguardo che cattura provocando non pochi turbamenti.

Se poi a questo aggiungiamo lo stacco di coscia...beh, la Trevisan ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Lo staff coglie l’occasione per ricordare il televoto utile a salvare Miriana e fare in modo che continui il suo percorso all‘interno della casa.