Elena D’Amario, i primi piani incantano il web: bellezza mai vista – FOTO

La bella ballerina di Amici, Elena D’Amario ha condiviso una serie di scatti in primo piano ed è semplicemente magnifica

Elena D’Amario ha condiviso una serie di scatti su instagram ed è bellissima, il suo viso è angelico. I fan commentano:”Che bambola”, “Bella è dir poco”, “Ciao ci possiamo fidanzare?”, “E inutile pure con un semplice jeans e un codino risalta la tua bellezza. Quando nasci splendida non c’è niente da fa, anche con uno straccio non passi inosservata.E poi mettici che la classe che ha fuori è lo specchio di quel che sei dentro”.

Elena D’Amario una vita dedicata alla danza

La bella D’Amario dedica la sua vita alla danza in tutto e per tutto. Sotto ad un post ha scritto: “Il mio corpo è il mio strumento, la danza la mi vita”. Sono anni che la pratica ormai come professionista nella scuola dove lei stessa ha studiato tempo fa. Poi ha frequentato dei corsi in America, dopo aver vinto la borsa di studio ad Amici ed è rimasta negli Stati Uniti per 7 anni. Poi come ogni italiano all’estero ha sentito il richiamo della propria terra. Ad oggi lavora come ballerina professionista ad Amici, la scuola di Maria De Filippi e intanto ha scritto anche un libro “Salto”, che parla della sua storia e dell’amore per la danza.

Il libro ha avuto così tanto successo che sono state ristampate le copie. La D’Amario è al settimo cielo per questo risultato:”Salto è alla seconda ristampa. Grazie di cuore a tutti per l’affetto. Non avrei mai pensato a un risultato così importante che è stato possibile solo grazie a voi. Se dai amore, l’amore ti torna indietro”. La ballerina ha anche molto successo sui social dove ha bene 1,1 milione di followers che la seguono in ogni cosa.

I fan l’adorano per la sua passione, la bravura ma anche la simpatia che la caratterizza. Durante il lockdown insieme al collega Simone Nolasco, hanno girato una serie di siparietti divertenti recitando in modo ironico, hanno tentato di intrattenere il pubblico in assenza della danza. La giovane è molto creativa, potrebbe fare tanto altro in televisione ma per lei la danza è tutto.