Elisabetta Canalis il VIDEO girato per strada è assurdo, che bellezza

La bella Elisabetta Canalis ha condiviso un video reel su instagram dove è bellissima e sensuale con un outfit nero

Elisabetta Canalis ha condiviso un video reel su instagram dove promuove un prodotto per capelli, ed è bellissima con indosso prima una gonna di pelle e una camicia rossa, poi una tuta unita trasparente in alcuni punti delle gambe e sull’addome. La showgirl sfoggia un corpo mozzafiato come sempre, merito dei suoi allenamenti quotidiani.

Elisabetta Canalis e la rinascita televisiva

La bella Canalis è stata lontano anni dal panorama televisivo, dopo il matrimonio con il medico chirurgo americano. Si è infatti trasferita a Los Angeles dove vive con lui e la figlia Skyler. In Italia scendeva saltuariamente per eventi speciali o feste comandate. Poi però è arrivato il covid che l’ha tenuta lontana dalla sua famiglia e dal suo amato paese. Dopo essere riuscita a tornare in Italia la Canalis ha espresso il desiderio di poter tornare a vivere nel suo paese con suo marito e la figlia.

Tuttavia al momento il lavoro del marito non gli permette di trasferirsi. Questo non esclude però che tra qualche anno, quando lui potrà abbandonare il suo lavoro potranno tornare a vivere in Italia. La Canalis ha in progetto di fare qualcosa in Sardegna dove è nata e cresciuta. Al momento però si è già avvicinata all’Italia con il lavoro, infatti è la nuova conduttrice di Vite da copertina. Si tratta di un daytime pomeridiano in onda su Tv8 che ha l’intento di dare leggerezza al pubblico con temi attuali riguardanti i personaggi famosi. Quello che salta all’occhio sin dalle prime puntate è il taglio molto personale che ha dato la Canalis.

Infatti in qualche modo deve dare sempre un tocco suo alle storie che porta all’attenzione del pubblico, raccontando la sua esperienza personale. Spesso anche gli ospiti che invita sembrano più interessati a parlare di lei che non degli argomenti preparati. A tratti si trasforma spesso in un’intervista alla Canalis che non il contrario. Certo è difficile passare dall’essere sempre l’intervistata a quella che intervista gli altri, tuttavia se è quello il ruolo che dovrebbe ricoprire è giusto imparare a farlo bene.

Indubbiamente è spontaneo il comportamento della Canalis e in realtà porta molta attenzione sul programma. Infondo capita raramente che un vip parli di altri vip facendosi sfuggire però indiscrezioni sulle proprie storie personali. Forse l’intento degli autori era proprio quello, di puntare sulla grande attenzione che ruota intorno ad un personaggio come la Canalis. Però con questo si rischia di mettere in seconda luce il programma.