Una grande soddisfazione per Elodie che conquista la prima posizione in una delle classifiche più ambite. La cantante di “Vertigine” festeggia l’importante traguardo

Elodie ha dato inizio a una nuova era pubblicando il singolo “Vertigine“, accolto con grande entusiasmo dal pubblico e soprattutto dai suoi fan. Innegabile la crescita artistica della cantante che anticipa con il brano l’uscita del nuovo progetto discografico. Un album molto atteso e che potremo ascoltare con molte probabilità tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022. Sebbene negli ultimi giorni sia stata al centro delle pagine di gossip, l’artista continua a concentrarsi sui suoi successi professionali. Lo ha fatto anche questa volta, condividendo sui social un traguardo piuttosto importante.

È lei la regina delle radio: Elodie conquista la prima posizione e festeggia

L’artista festeggia il raggiungimento di un traguardo importante e lo fa proprio grazie al nuovo singolo “Vertigine“. Il brano non è solo molto amato dal pubblico ma anche dalle radio, che continuano a essere uno strumento prezioso per gli artisti musicali.

Ogni settimana EarOne pubblica la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Elodie è riuscita nell’impresa di surclassare un colosso dell’attuale scena musicale internazionale, The Weeknd. Non è più la sua “Take My Breath” la canzone più trasmessa, bensì proprio “Vertigine“.

Un riconoscimento importante per Elodie che inizia in modo promettente questa nuova era. Il singolo, scritto e prodotto da Elisa, Davide Petrella e Dario Faini, porta la cantante in cima alla classifica di questa settimana.

“Vertigine” è stata scelta anche come colonna sonora della pubblicità di Oppo Italia, trasmessa quotidianamente dalle principali rete televisive. Inoltre è stata inserita all’interno della playlist della campagna Spotify Equal, dove Elodie ha avuto modo di rappresentare l’Italia nel mese di ottobre. Grazie alla sua partecipazione la cantante è apparsa sui cartelloni pubblicitari di Times Square, nella città di New York.

Un periodo davvero ricco per Elodie. Sebbene la sua vita privata stia subendo alcuni cambiamenti -pare ufficiale la separazione da Marracash– sul fronte professionale i successi non mancano e il futuro sembra essere piuttosto promettente.