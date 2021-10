“Sei un vero bijoux” Federica Panicucci, la tutina evidenzia suadenti curve: un incanto mai visto – FOTO

Federica Panicucci ha lasciato i fan a bocca aperta con l’ultimo scatto pubblicato sui social network: il pubblico va matto per i suoi look sempre eleganti e seducenti

La Panicucci è una conduttrice che per tanti anni ha diretto varie trasmissioni targate Mediaset. Un volto noto al pubblico che ormai non può fare più a meno di lei e ogni giorno ammira la sua bravura nel programma “Mattino Cinque“.

Ma non solo, gli ammiratori seguono anche il suo profilo Instagram e non vedono l’ora di guardare il prossimo scatto che Federica regalerà loro, come l’ultimo pubblicato poco fa. Tra le trasmissioni del passato più seguite condotte dalla Panicucci c’è di sicuro il “Festivalbar“, rimasto nel cuore di molti appassionati di musica.

Federica Panicucci, la foto è un vero incanto per i follower

