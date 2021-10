“GF Vip”, una donna incinta nella casa? Il nome è sconvolgente

Nella casa del “GF Vip” potrebbe arrivare a breve una gran bella notizia. La protagonista è una delle donne più belle

Tra le tante cose che stanno succedendo nella casa del “Grande Fratello Vip” a breve si potrebbe anche parlare di fiocco, rosa o azzurro che sia. Se questo dovesse accadere sarebbe un bel colpo per Alfonso Signorini e la sua squadra. In Italia non è mai accaduto una cosa del genere e raggiungere il primato significherebbe portare ancora più su gli ascolti.

Ma chi è la donna che potrebbe essere incinta nella casa? È una delle più belle e a rivelare la notizia è stato proprio il suo compagno.

“GF Vip”, chi è la donna che potrebbe essere incinta

È Manila Nazzaro la bella che potrebbe “scoprire” di essere incinta sotto gli occhi indiscreti del “GF Vip”. A rivelarlo è il marito Lorenzo Amoruso al settimanale Oggi. Il compagno dell’ex Miss Italia ha raccontato, infatti, che vogliono un bambino a tutti i costi e che ci hanno provato fino a pochi giorni prima che la moglie entrasse nella casa.

Ecco che questi potrebbero essere giorni fatidici per la Nazzaro. Se dovesse scoprire di essere incinta, il suo Lorenzo è pronto a raggiungerla e abbracciarla nella casa più spiata d’Italia.

Il loro è un amore vero e forte, che ha resistito anche alle tentazioni e alle provocazioni di “Temptation Island” e certo non sarà la presenza nella casa di Cinecittà di Manila a rovinare tutto. Lorenzo sente la sua mancanza ma è pronto ad attenderla perché tutto questo, dice, lei se l’è meritato.

“Non vogliamo forzare la natura, siamo già una famiglia così, ma diventare padre a 50 anni sarebbe una gioia grande e sono pronto a riprovarci – ha detto senza nascondersi ammettendo anche di aver pensato – Ti immagini se scopre di aspettare un figlio mentre è nella Casa? Magari il GF ci fa questo grandissimo regalo”.

Manila e Lorenzo hanno sofferto molto in passato per la perdita di un bambino. Il marito della Nazzaro ha confessato ad Oggi come in breve tempo sia passato dalla felicità più totale alla disperazione: “Una volta fuori dall’ambulatorio – ha confessato – sono scoppiato in un pianto come non facevo dalla morte di mio padre”.