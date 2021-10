Gf Vip, Manuel Bortuzzo e la decisione inaspettata: “Con Lucrezia…”

Colpo di scena nella Casa del GF Vip: quando tutto sembrava essere finito si sono riaccese le speranze per la Principessa Selassiè. Ecco il motivo!

Da quando è iniziata la sesta edizione del ‘‘Grande Fratello Vip’‘, come ogni anno, si sono formate le prime coppie.

Sguardi languidi, avvicinamenti, abbracci, fino al fatidico bacio che ha acceso le speranze dei fans e non solo.

Stiamo parlando della prima coppia che si è formata all’interno della Casa, quella composta da Lulù, una delle principesse Selassié e Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore vittima di un incidente che l’ha costretto sulla sedia a rotelle.

Dopo l’inizio di un avvicinamento che ha fatto ben sperare i fan della coppia, Manuel e Lulù si sono allontanati poiché il nuotatore era stufo del rapporto quasi esclusivo che cercava l’italo-etiope, insieme a lui.

Un’altra coppia che sembra stia per nascere è quella formata dalla showgirl Miriana Trevisan e dal figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu.

Il 32enne si è detto innamorato dell’ex moglie di Pago, la quale non prova lo stesso sentimento ma riconosce di avere un’attrazione fisica e per questa ragione non vuole chiudere definitivamente questo inizio di conoscenza.

Lulù e Manuel: “Le porte sono ancora aperte”

Lulù, oggi, parlando con Manuel in giardino ha detto: “Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame. Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘Perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’”. E poi ha aggiunto: “Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato ‘che brava che è stata’”.

Manuel si è reso conto che l’osservazione di Lulù era una vera e propria provocazione nei suoi confronti e e in quelli della loro relazione stroncata da lui stesso sul nascere, così ha risposto: “Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possano andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto”.

Che sia l’inizio di un riavvicinamento tra Manuel e Lulù?