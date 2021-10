“GF Vip”, Miriana Trevisan in lacrime in diretta: umiliazione devastante

Miriana Trevisan al GF Vip ha dovuto fare i conti con un duro colpo questa sera: lei e Nicola hanno saputo delle cose che stanno succedendo fuori sui social

Miriana Trevisan è una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip. Non si aspettava di entrare nella casa e di ritrovarsi un uomo disposto a corteggiarla così tanto. Stiamo parlando di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Marigliano, che ha deciso di partecipare al reality quest’anno. Quando ha incontrato Miriana si è preso una cotta gigantesca per lei e da oramai qualche settimana la sta corteggiando, ma Miriana sta facendo davvero tanta fatica a lasciarsi andare perché sente la pressione delle telecamere.

Miriana Trevisan umiliata al GF Vip: le accuse della mamma di Nicola Pisu

Dopo un’intensa settimana che hanno vissuto insieme, e qualche bacio a stampo che Nicola è riuscito a strapparle, questa sera hanno scoperto cosa ne pensa Patrizia e le persone vicino a Nicola di tutta questa storia. Patrizia ha invitato suo figlio a non farsi prendere in giro mentre lo staff della pagina ufficiale di Instagram di Nicola, ha dato a Miriana della strega. Miriana è rimasta molto colpita da quanto visto: “Io da madre la capisco, ma suo figlio è un uomo adulto e sa cavarsela anche da solo. Io lo sapevo che sarebbe finita in questo modo, quando ad una donna piace un ragazzo più giovane succede sempre questo, la colpa viene data alla donna“.

Miriana si è sentita davvero tanto umiliata da quello che ha visto e, durante un attimo di pausa, si è lasciata andare alle lacrime. A prendere le sue difese è stata Adriana Volpe, che ha fatto notare che Miriana è stata molto chiara con Nicola su quello che non prova per lui.