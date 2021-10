Raffaella Fico è stata eliminata dalla casa del GF Vip: la reazione di Soleil Sorge ha fatto discutere sia nella casa che sul web

Raffaella Fico è stata una delle concorrenti più amate e più discusse di questa edizione del GF Vip. Dopo aver partecipato tanti anni fa, quando era a malapena una ragazzina, ha deciso di rientrare nella casa più spiata d’Italia per vivere questa esperienza da donna adulta. Nella casa ha trovato tante persone con cui coltiverà un rapporto anche fuori dal programma, mentre alcune persone non vorrà di certo rivederle. Tra queste c’è Soleil Sorge, con cui si è creata una rivalità che è andata avanti per intere puntate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “GF Vip”, nella casa volano parole pesanti: rischio squalifica per due…

GF Vip, Raffaella Fico viene eliminata: la reazione di Soleil Sorge

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Quello che è accaduto questa sera, però, ha fatto molto discutere sia nella casa che sul web. Raffaella Fico, che era al televoto insieme a Carmen Russo e Miriana Trevisan, è stata eliminata. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha sentenziato il verdetto, Soleil è scoppiata in una risata di gioia e ha fatto un gesto di saluto verso la telecamera. Poco prima che Raffaella lasciasse la casa, Alfonso ha chiesto un ultimo confronto tra le due. Raffaella ha dato a Soleil della falsa e della cattiva, e Soleil si è difesa affermando che, se fosse falsa, non si sarebbe fatta vedere così felice durante il momento dell’eliminazione. Neanche un ultimo saluto: Raffaella ha lasciato la casa chiedendo ai suoi compagni di viaggio di stare attenti a Soleil.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sono in un mare di…”, il concorrente scoppia a piangere. Succede…

Il web si è diviso in proposito: c’è chi si è divertito per il gesto di Soleil e chi lo ha trovato di cattivo gusto. Come sempre, non ci sono vie di mezzo. Soleil o la si ama da morire oppure no.