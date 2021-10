Gigi D’Alessio: tutto sul figlio maggiore del cantante, Claudio. La sua vita lontano dallo show business

Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo ha quattro figli e uno in arrivo. Conoscete il suo primogenito? Tutte le informazioni su Claudio D’Alessio

Ultimamente si fa gran parlare di uno dei figli del cantante partenopeo Gigi D’Alessio. Luca, 18 anni, in arte LDA, nato dal matrimonio con Carmela Barbato, è uno dei concorrenti dell’attuale edizione della scuola televisiva per giovani talenti “Amici” di Maria De Filippi.

Il ragazzo ha deciso d’intraprendere la stessa carriera del famoso genitore, tuttavia non ne condivide lo stile pur avendo subito la sua influenza musicale e artistica. Luca ha due fratelli maggiori: Claudio (1986) e Ilaria (1992). Inoltre, Gigi D’Alessio è padre del giovane Andrea (2010), nato dalla sua relazione con la collega Anna Tatangelo, ed è in attesa del quinto figlio dalla nuova compagna, la 28enne Denise Esposito. Conosciamo meglio Claudio, il primogenito del famoso cantante.

Gigi D’Alessio: chi è Claudio, il figlio primogenito del cantautore

Claudio D’Alessio è il primo figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, l’unico del clan del cantautore napoletano ad averlo reso nonno. L’uomo classe 1986 è, infatti, padre della piccola Noemi, nata nel 2007 da una precedente relazione, e di Sofia (2020) e Giselle (2021), frutto dell’amore con la sua attuale compagna, Giusy Lo Conte.

Com’è noto, il matrimonio dei suoi genitori è naufragato nel 2006 quando il padre ha iniziato una relazione con la collega Anna Tatangelo da cui ha avuto il figlio Andrea.

Pur essendo sempre stato a stretto contatto con il mondo della musica, al contrario del fratello Luca, Claudio ha scelto una carriera lontana dallo show business. Subito dopo il diploma, si è rimboccato le maniche e si è gettato nel mondo dell’impenditoria; ha creato un suo marchio che ha venduto in un secondo momento, ottenendo buoni risultati. Attualmente è impegnato nel settore dello sport e del wellness.

Ultimamente è finito sulle pagine di cronaca per via di una causa giudiziaria poiché accusato di aggressione da parte di un’ex collaboratrice domestica. Nella vicenda è coinvolta anche Nicole Minetti, ex compagna di Claudio D’Alessio. Quest’ultimo non si è mai tirato indietro dal confronto e rigetta assolutamente tutti gli addebiti a suo carico.