Grande Fratello Vip: nuovi ingressi nella casa ed eliminazioni inaspettate

Il Grande Fratello Vip è partito con il botto anche questa sera. Dopo una telefonata di Paolo Bonolis, dove il famoso conduttore ha raccontato un po’ l’inizio della sua storia d’amore con Sonia Bruganelli, sono partite le prime dinamiche della casa. Primo blocco della puntata: lo scontro tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli dell’ultima puntata. Successivamente, capitolo più leggero: una clip in cui i ragazzi della casa si domandavano quanti anni avesse Giucas. Alla fine hanno scoperto che ne ha 70.

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

Continua la faida tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. Tra le due donne della casa è oramai guerra aperta e sembrano intenzionate a non chiarirsi in nessun modo. Il cast è sempre di giù spaccato in due parti. Dopo questo momento molto teso della puntata, è arrivato quello dell’amore: Francesca Cipriani ha avuto modo di riabbracciare il suo Alessandro che ha fatto la quarantena solo per poter passare qualche ora insieme a lei. Altra sorpresa anche per Soleil Sorge, che ha vissuto dei momenti molto difficili nella casa, di recente. La concorrente ha avuto modo di rincontrare la sua mamma Wendy. Raffaella Fico è stata la prima donna eliminata di questa lunga edizione: Soleil è stata molto felice di vederla lasciare la casa per sempre. In seguito una nuova sorpresa per Manuel: è stato portato un pianoforte nella casa con cui potrà coltivare questa sua grande passione.

Ancora una volta il televoto sarà riservato soltanto alle donne: così sarà per stasera e anche per la prossima settimana, perché nella casa gli uomini sono nettamente in svantaggio.