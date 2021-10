La bella influencer Jessica Franceschetti ha condiviso uno scatto di prima mattina sul letto provocando i fan

Jessica Franceschetti ha condiviso su instagram uno scatto sensuale e provocatorio di prima mattina nel letto. In primo piano mostra il seno e sul viso appare uno sguardo ammiccante. I commenti dei fan non tardano ad arrivare:”Troppo bona”, “Buongiorno così metti a dura prova le mie coronarie”. Anche nelle stories instagram non è da meno la Franceschetti e condivide uno scatto in bikini sensuale come sempre.

Jessica Franceschetti l’influencer veneta su Onlyfans fa impazzire il web

La bella influencer veneta da qualche periodo ha creato un account anche su Onlyfans dove lavora molto bene. Si tratta di un sito in cui personaggi noti e non, condividono contenuti spinti, solo con chi però si iscrive alla pagina pagando una quota mensile di ben 10,31 euro. Praticamente come un abbonamento Netflix, con la differenza che al posto di vedere serie tv e film di rilevanza si vedono contenuti provocatori e sensuali di ragazze che si prestano a fare questo tipo di attività. Il sito permette a molte donne dello spettacolo e non, di guadagnare soldi “facili”. Altri personaggi conosciuti che sono su onlyfans sono Antonella Mosetti che interagisce molto con i fan chattando anche in privato con loro, e poi c’è anche Claudia Romani.

Un social media alternativo e diverso dagli altri, anche perché è l’unico che da la possibilità agli utenti di farsi pagare per essere seguiti. Di fatti non fanno certo i numeri che invece ottengono su instagram. Molti contenuti inoltre non sono nemmeno così tanto spinti rispetto ai post su instagram. Tuttavia è un modo di lavorare per questi influencer e di guadagnare dei soldi in maniera semplice e veloce. Certo la propria immagina ne risente, ma dipende anche da che genere di immagine si vuole avere.

La Franceschetti ama essere ammirata e da sempre gioca sulla sua sensualità e sul mostrare il suo corpo ai followers, perciò per lei non è una novità fare questo. Anzi farsi pagare per poter fare quello che farebbe in ogni caso è solamente essere intelligente.