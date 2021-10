Maria De Filippi lancia la bomba, l’annuncio fatto in diretta: “Sta per..”

Chi lo avrebbe mai detto: Maria De Filippi ha in serbo per i telespettatori una grande novità. La notizia che nessuno si aspettava

Maria De Filippi sa sempre come stupire i suoi fan e come tenere alta l’attenzione procurando attesa e suspence. Non è la prima volta che accade, ma ieri è successo di nuovo.

La moglie di Maurizio Costanzo ha lanciato una vera e propria bomba. Nel corso del suo programma ha parlato di una news in arrivo. Questa volta si tratta di qualcosa da non perdere.

Maria De Filippi e la grande novità: l’annuncio

Maria De Filippi pronta a lanciare un nuovo programma. Si tratta di un nuovo format al quale la Fascino, la sua casa di produzione, sta lavorando da tempo. Se ne era già parlato negli anni scorsi ma tutto poi è rimasto fermo. Ora, invece, pare che sia arrivato il fatidico momento.

Si tratta di un nuovo programma che, secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, dovrebbe sostituire “Tempation Island”. Parliamo di “Ultima Fermata”, il nuovo reality che dovrebbe avere come protagonisti un target di coppie diverso o almeno così era inizialmente il progetto, quando negli scorsi anni furono aperti i casting per poi mettere in soffitta il tutto. Tra il 2016 e il 2018 si parlava di persone tra i 40 ed i 50 anni ma il nuovo annuncio non menziona l’età.

Proprio nella puntata di ieri di “Uomini e Donne”, infatti, è apparsa la notizia sulla riapertura dei casting. Un sottopancia ha comunicato: “Sta per partire un nuovo programma. Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità? Contatta la redazione di Ultima fermata al numero 06. 21118920 o iscriviti ai casting su www.wittytv.it”.

Ecco che quest’annuncio cambia tutto. E’ evidente che dopo due inizi di partenza andati male, ora la conduttrice e la sua squadra sono davvero pronti. I tempi sono maturi e si parte con una nuova avventura televisiva.

Come sarà strutturato il format? Troppo presto ancora per dirlo e la curiosità sale. Un altro successo della Maria nazionale? Staremo a vedere!