Momenti concitati a “Pomeriggio 5” nel corso della puntata di ieri pomeriggio. Barbara D’Urso esclama: “Senza agitazione”

Momenti di paura in tv nella giornata di ieri. A “Pomeriggio 5” è successo quello che nessuno avrebbe immaginato. Un incidente in diretta che ha cambiato le dinamiche. In studio sono dovuti intervenire tecnici e altri collaboratori per riportare la normalità.

Se gli analisti fossero stati già seduti sarebbe andata molto peggio. Barbara D’Urso ha cercato di mantenere la calma ma non ha voluto nascondere nulla al suo pubblico e ha raccontato tutto.

“Pomeriggio 5”, l’incidente e la reazione in diretta

Scoppia un vetro nello studio di “Pomeriggio 5” e caos e paura la fanno da padroni. L’incidente è accaduto mentre Barbara D’Urso non era in onda ma le operazioni di sistemazione e pulizia si sono protratte e così la conduttrice ha deciso di raccontare tutto ai suoi telespettatori.

Inizialmente il regista ha optato per un primo piano di Barbarella per mascherare gli operatori che stavano pulendo, ma lei ha chiesto di inquadrarli senza problemi. I vetri a terra sono abbastanza e pulirli non è stata cosa immediata.

“Non dobbiamo nascondere niente” ha detto Carmelita che ha spiegato che nel corso del servizio, nel mentre gli operatori dovevano sistemare dei tavoli, due di questi si sono scontrati ed uno dei vetri è scoppiato.

Così la conduttrice ha coinvolto anche gli operatori che erano impegnati a pulire dialogando con la signora Franca che ha ringraziato in rappresentanza di tutti i collaboratori. Carmelita ha chiesto di non fare con fretta perché il rischio di farsi male era alto: “Fatelo con calma, perché stiamo parlando di vetri. Tranquilli, poi con calma faremo sedere gli analisti”.

Il messaggio di Barbara è stato chiaro, non serve agitazione. Sono cose che possono capitare e con i vetri non si scherza. Solo quando la maggior parte di essi sono stati raccolti, la padrona di casa ha fatto entrare in studio gli analisti. A testimoniare lo spavento Enrica Bonaccorti: “Se avessero sentito il rumore che c’è stato. Uno scoppio pazzesco”.