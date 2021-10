“Chi ti ama non ti costringe”, Rosalinda Cannavò e la frase che nessuno si aspettava. È davvero finita?

Rosalinda Cannavò e la frase che nessuno si aspettava: le ultime dichiarazioni dell’attrice hanno fatto tremare il pubblico dei social

Sono giorni piuttosto frenetici per la bellissima Rosalinda Cannavò, che proprio quest’oggi ha lasciato la grigia Milano per un impegno di natura professionale. L’attrice sarà infatti ospite del team di “Equivalenza”, una squadra di professionisti specializzati in materia di benessere e bellezza.

La siciliana presenzierà ad una diretta Instagram organizzata dal suddetto marchio. “Con me ci sarà anche un ospite speciale“, ha promesso Rosalinda, che i fan non vedono l’ora di ammirare all’opera. Questa mattina, tuttavia, un messaggio postato dall’attrice ha mozzato il fiato ai fan: la frase è equivoca e non può non far pensare al peggio.

Rosalinda Cannavò e la frase che nessuno si aspettava. È davvero finita?

Da settimane, ormai, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non pubblicano più scatti di coppia. L’ultima testimonianza social è stata postata circa un mese fa dal figlio di Walter Zenga: si tratta di una foto scattata presso lo Stadio San Siro, dove Rosalinda e Andrea hanno avuto il piacere di assistere alla partita dell’Inter. Questa distanza social, inizialmente, non aveva insospettito i followers della modella, che tramite le Instagram stories rimanevano sempre aggiornati in merito agli sviluppi della relazione. Il messaggio che l’attrice ha postato questa mattina, tuttavia, ha gettato i fan nel più profondo sconforto.

“Per chi ne vale la pena, siamo capaci di qualsiasi cosa“, ha esordito la Cannavò, accompagnando il suo sfogo alla foto di un biglietto, in cui il nome del mittente non è indicato. “Quello che ho capito, però, è che se ti ama davvero non ti costringe a correre, rimanendo sempre un passo indietro, ma ti tende la mano per affrontare insieme un unico cammino“: un messaggio eloquente e che non lascia certamente ben sperare i fan. Che tra Rosalinda e Andrea sia accaduto qualcosa di irreparabile?

Indubbiamente, questa distanza social tra gli ex gieffini non sembra favorire la situazione. I fan, che fanno il tifo per la coppia, sono alla ricerca di risposte da parte dei diretti interessati.