“Avresti dovuto scaldarti”, il commento piccante a “Pomeriggio 5”: Barbara D’Urso rimane di sasso

A “Pomeriggio 5”, gli ospiti si sono soffermati sulla liaison tra Amedeo Goria e Vera Miales: un commento piccante ha fatto rimanere Barbara D’Urso di sasso

Durante l’ultimo blocco della puntata odierna, la trasmissione di Barbara D’Urso si è occupata delle vicissitudini relative ai protagonisti del “Grande Fratello”, in vista dell’appuntamento di questa sera. La conduttrice, nello studio di “Pomeriggio 5“, ha accolto Vera Miales, la giovanissima fidanzata di Amedeo Goria, che si è invece collegato via streaming.

La presentatrice, assieme agli opinionisti, ha incalzato l’ospite con una serie di domande che vertevano sull’attuale situazione della coppia. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, si è lasciato scappare un commento decisamente infelice, che ha fatto calare il silenzio in studio. Anche Barbara D’Urso è rimasta di sasso.

Il commento piccante a “Pomeriggio 5”: Barbara D’Urso rimane di sasso

Vera Miales, ospite di Barbara D’Urso, ha raccontato alla conduttrice e ai presenti gli sviluppi della relazione con Amedeo Goria, collegatosi via streaming. La modella, che era entrata al “Gf Vip” per rassicurare il compagno in merito alla sua presunta gravidanza, ha confessato di non averlo ancora incontrato. “Mi sto facendo desiderare“: queste le parole di Vera, che né la D’Urso né gli ospiti in studio riuscivano a comprendere. “Hai accettato il mio invito, ma non hai ancora incontrato Amedeo?“, le ha domandato Barbara, sconvolta dalla notizia.

Goria ha preso in mano la situazione, spiegando come, di fronte all’eventualità di diventare nuovamente padre, i rapporti tra i due si sarebbero inevitabilmente raffreddati. “Ho l’età per fare il nonno, non il papà” – queste le parole del giornalista, che hanno suscitato la replica immediata di Roberto Alessi – “Ma come? Una notizia del genere avrebbe dovuto scaldarti, non raffreddarti“. Barbara D’Urso, rimasta di sasso di fronte alle affermazioni del direttore di Novella 2000, ha cercato di calmare gli animi in studio.

La conduttrice ha infatti spostato l’attenzione sul flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che proprio di recente si sono scambiati il loro primo bacio. Vera e Goria, nel giro di pochi secondi, sono passati in secondo piano.