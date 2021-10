Guendalina Tavassi continua a sfoggiare scatti accattivanti che diventano virali in un batter d’occhio, ecco dove si trova adesso

Guendalina Tavassi non riesce a stare ferma e continua a sfoggiare tutta la sua bellezza sui social dove non perde occasione di pubblicare foto e video di alcuni momenti delle sue giornate.

E’ sempre in giro per il mondo, da sola o in compagnia, non rinuncia al piacere e alle sue passioni. L’opinionista dei salotti televisivi ha sempre il bisogno di dire la sua e i fan la adorano proprio per questo.

GUARDA QUI>>Francesca Neri e la confessione dopo la malattia: “Adesso no”

Guendalina Tavassi, leggings attillati e posa da urlo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

GUARDA QUI>>“Era meglio se non lo indossavi”, Laura Cremaschi solo trasparenze sul Red Carpet: un gioiello di Madre Natura – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Guendalina Tavassi è da tutti conosciuta per aver partecipato ad una delle edizioni del “Grande fratello” e da lì la sua carriera ha spiccato il volo.

Attualmente si trova a Istanbul e non perde occasione di postare scatti del viaggio, tra questi ha appena pubblicato una foto per le vie del centro. E’ notte, l’opinionista indossa un paio di pantaloni neri e un top rosso a collo alto, una giacca di pelle. Gli addominali sono in vista e un paio di stivali neri la fanno sembrare più alta. I capelli sono sciolti e le scendono lungo la schiena.

Posa accattivante e seducente, i fan sono impazziti per lei. “La mia vita! Un fiore”. Qualcuno ha commentato e poi ancora “Tanta bellezza semplice bella ma soprattutto con un cuore generoso…top”. Qualcun altro aggiunge: “Sei no schianto Guenda!..sto maglione e’ na favola e ti sta da Dio…Sotterri tutte!”.

Il pubblico non l’ha più vista in televisione visto che molte trasmissioni a cui era solita partecipare non sono state riconfermate, c’è chi spera che per la prossima stagione possa tornare insieme alla sua amica Barbara D’Urso. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, quindi non ci resta che aspettare.