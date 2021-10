Lo staff di Sophie Codegoni ha condiviso su Instagram una fotografia eccezionale: occhio alla zip, che si apre un po’ troppo…

Sophie Codegoni raggiunse la notorietà prendendo parte a ‘Uomini e Donne’, salendo sul trono e uscendo dal programma condotto da Maria De Filippi con Matteo Ranieri. La classe 2000 è una delle concorrenti dell’attuale edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nella casa più spiata d’Italia, Gianmaria Antinolfi sta provando a conquistare il suo cuore. I due però, sono tutt’altro che vicini.

“Più ti impegni e più capisco che non è cosa. A parole dici tanto, ma poi quando dimostri a fatti le parole si annullano. Sei un falso, sei un grande stratega. Sei un grande furbo e fai lo scemo”: queste le parole della showgirl verso l’uomo. Nonostante sia al momento chiusa nella celebre casa, lo staff di Sophie sta deliziando i suoi seguaci condividendo fotografie fantastiche. L’ultimo scatto apparso sul web è mostruoso.

Sophie Codegoni, la zip si apre un po’ troppo: spettacolo di fuoco

L’ultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram è spettacolare. Sophie indossa una maglia di colore rosso ma tutti notano che la zip è totalmente aperta. La sua scollatura manda in visibilio gli utenti. L’ex tronista è una donna favolosa e la sua bellezza non conosce limiti. Il suo staff ha scritto anche un bel messaggio in didascalia.

“Ci auguriamo di cuore che Sophie possa affrontare questa nuova puntata del #gfvip con la stessa gioia con cui è entrata e che sia in grado di affrontare tutto quello che le succede con il giusto spirito“: inizia così il lunghissimo messaggio. Tra le tante frasi, c’è anche un discorso serio e profondo che spinge alla riflessione. “E se anche lei farà qualche sbaglio, ricordiamoci che è pur sempre una ragazza di 20 anni che sta cercando di vivere questa bellissima esperienza con la spensieratezza della sua età”, si legge.

“Sto aspettando da tutto il giorno un tuo post”, ha scritto un utente in lingua inglese. La bella varesina ha estimatori in tutto il mondo.