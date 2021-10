Sesto appuntamento con “Tale e Quale Show” che tornerà questa sera, venerdì 22 ottobre, con una nuova puntata. Ecco tutte le anticipazioni

Torna questa sera su Rai 1 Tale e Quale Show, giunto alla sesta puntata di questa undicesima edizione. Carlo Conti presenterà le esibizioni del cast che dovrà convincere come ogni settimana il pubblico e la giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. La classifica provvisoria vede in testa i Gemelli di Guidonia, al secondo posto Deborah Johnson e in terza posizione Dennis Fantina. Tutto può ancora succedere e le carte in tavola potranno essere rimescolate con gli ultimi appuntamenti del programma.

Anticipazioni sesta puntata Tale e Quale Show: tutti i dettagli su cosa accadrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑮𝑬𝑴𝑬𝑳𝑳𝑰 𝑫𝑰 𝑮𝑼𝑰𝑫𝑶𝑵𝑰𝑨 (@gemelli_di_guidonia_official)

La quinta puntata si è conclusa con l’ennesima vittoria -la terza- dei Gemelli di Guidonia che per l’occasione si sono esibiti nei panni dei New Trolls. Un nuovo appuntamento significa nuove interpretazioni e per questa sera il cast di Tale e Quale Show ha preparato delle imperdibili sorprese.

I Gemelli di Guidonia saliranno sul palco trasformandosi nel trio de Il Volo e mentre Federica Nargi sarà Romina Power, Francesca Alotta ricorderà Mia Martini.

Ciro Priello dovrà vedersela con il re del Pop, Michael Jackson, mentre Pierpaolo Pretelli sarà Cesare Cremonini. Deborah Johnson avrà nuovamente modo di stupire il pubblico nei panni di Shirley Bassey, mentre Stefania Orlando porterà in scena Cher.

Dennis Fantina difenderà la sua terza posizione in classifica imitando Riccardo Cocciante mentre Alba Parietti salirà sul palco come Amanda Lear. Infine Biagio Izzo sarà Angelo Branduardi mentre Simone Montedoro si trasformerà nell’artista latino Julio Iglesias.

Le esibizioni dovranno convincere i rispettivi concorrenti, il pubblico da casa -che potrà esprimere la propria preferenza tramite social- e la giuria che vedrà ancora una volta la presenza di un quarto giudice a sorpresa. Solo tre settimane separano gli undici concorrenti dalla finale di Tale e Quale Show, chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria?