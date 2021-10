“Tale e Quale Show”, Malgioglio resta esterrefatto: “Mi viene in mente Édith Piaf”

Stasera va in onda un’altra puntata di “Tale e Quale Show”: Cristiano Malgioglio è rimasto esterrefatto dall’interpretazione di uno dei concorrenti in gara

La puntata di stasera di “Tale e Quale Show” si sta rivelando un vero successo tra varie standing ovation che i concorrenti in gara hanno ricevuto dal pubblico e i complimenti dei giudici. Ciro Priello si è esibito per primo e ha interpretato Michael Jackson.

Loretta Goggi gli ha regalato il suo primo chapeau ed è stato tutto un coro di complimenti. L’unica voce fuori dal coro è stata quella di Cristiano Malgioglio. I Gemelli di Guidonia, primi in classifica, hanno strabiliato con la loro voce nei panni dei ragazzi de Il Volo, con “Grande Amore”, brano che vinse il Festival di Sanremo del 2015.

Cristiano Malgioglio non crede alle sue orecchie

Un momento altissimo è stato vissuto con l’esibizione di Francesca Alotta per un omaggio a Mia Martini e alla sua canzone “E non finisce mica il cielo”. Il pubblico, gli altri personaggi in gara e i giudici erano tutti in piedi al termine del brano per complimentarsi con la cantante di “Non amarmi”.

A quel punto Malgioglio ha lasciato tutti di stucco con le sue parole: “La voce di Mia Martini era graffiante e dolorosa, che la paragono a quella di Édith Piaf per la grande interpretazione. Anche se io avrei sforzato di più la parte finale, mi hai fatto venire i brividi”. Sulla stessa performance Loretta Goggi si è complimentata: “Mi hai lasciato veramente senza parole, non era un pezzo facile, sei stata bravissima”. E Giorgio Panariello le ha regalato bellissime parole: “Per me la tua esibizione di stasera vale il tuo “Tale e Quale Show”.

Subito dopo si è esibita Alba Parietti e il paroliere 76enne è tornato a vestire i panni del cattivo. Si è finto al telefono e ha detto: “Sto parlando con Amanda Lear (il personaggio che ha interpretato la showgirl -ndr-) che mi ha detto che sta cercando un’ambulanza e non la trova perché le hai fatto venire la febbre a 40″.