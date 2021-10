Tragedia a Hollywood: momenti che ricordano “Il Corvo”. Coinvolto famoso attore

Tragedia a Hollywood. Una famosa star è stata coinvolta, suo malgrado, in un incidente mortale sul set. Un oggetto di scena pericoloso è la causa dell’orrore

Correva l’anno 1993. Per interpretare il personaggio di Eric Draven nel film “Il Corvo” fu scelto il giovane attore Brandon Lee che, com’è tristemente noto, divenne molto celebre in seguito a esso.

Mentre era impegnato in una scena, infatti, fu ferito mortalmente da un colpo di pistola. L’arma data in mano al collega Michael Massee venne caricata erroneamente con proiettili veri piuttosto che a salve. Per Lee non ci fu niente da fare; anche se soccorso tempestivamente, la sua partecipazione al lungometraggio gli costò la vita. Sembra che la storia sia destinata a ripetersi. Un fatto che ricorda gli avvenimenti de “Il Corvo” appena narrati è accaduto nuovamente nel mondo di Hollywood e coinvolge un interprete famosissimo che si è trovato, stavolta, dall’altra parte della pistola.

Tragedia a Hollywood. Cosa è accaduto sul set di “Rust”

L’attore Alec Baldwin è stato coinvolto, suo malgrado, in un incidente terribile sul set del suo ultimo film, “Rust”.

Da quanto si apprende, durante le riprese del western che stavano avvenendo in New Mexico (Bonanza Creek Ranch), la star hollywoodiana ha sparato e ucciso la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Trasportata in elicottero all’ospedale di Albuquerque, si è inesorabilmente spenta. Ha riportato ferite gravi anche il regista e sceneggiatore dell’opera, Joel Souza (48 anni).

Pure in questo caso l’omicidio è avvenuto per colpa di un oggetto di scena non ben controllato. Sembrerebbe che Baldwin abbia scaricato una pistola, non consapevole che l’arma fosse autentica e funzionante. Ancora non è stata formalizzata alcuna accusa e la lavorazione è stata interrotta.

Alec Baldwin è produttore del film, oltre che interprete. Riveste i panni di Harland Rust, un fuorilegge con una taglia sulla testa che cerca di far evadere il nipote tredicenne, condannato all’impiccagione per omicidio.