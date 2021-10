“Contorsionista”, Úrsula Corberó mostra le sue parti preferite: le FOTO sciolgono il cuore

Úrsula Corberó, la splendida attrice spagnola, mostra sul web le sue parti preferite in una carrellata di foto che sciolgono il cuore.

Una bellezza che ti rapisce e ti conquista quella di Úrsula Corberó, la splendida attrice spagnola super famosa in Italia per il suo ruolo in “La Casa di Carta”. Úrsula nella fortunatissima serie interpreta Tokyo, il personaggio iconico che ha fatto innamorare e anche commuovere i fans di tutto il mondo.

Seguita da ben 24 milioni di di utenti, l’attrice dal corpo armonioso e naturale e da un viso che spacca, è ambita dai brand di lusso; fra tanti, è il volto di Shiseido azienda giapponese leader nel settore della cosmetica. Al pari del suo personaggio celeberrimo, la Corberó ha un rapporto naturale col suo corpo ed ama mostrarlo in foto sempre ad alto tasso erotico.

Úrsula Corberó, le FOTO le rendono giustizia: è lei la più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

“Una de mis escenas favos de #LCDP5 🌹 Nos congelamos pero valió la pena” una carrellata di foto quelle proposte dall’attrice che meglio raccontano le scene preferite dell’ultima stagione della serie Netflix, la quinta per l’esattezza, che si andrà a concludere solo a dicembre quando verranno trasmesse le ultima puntate (con tanta curiosità dei fans, soprattutto su una questione rimasta ancora aperta).

Le foto raccontano bene una scena in particolare, nel cuore di chiunque l’abbia seguito col fiato sospeso sino alla fine. I followers, i cui commenti provengono da ogni parte del mondo, dimostrano tutta la loro commozione per ciò che vedono. La serie ha travolto veramente a livello globale, un successo spagnolo che ha trasformato gli attori del cast in delle vere e proprie star internazionali.

Ogni foto scatena un vortice di emozioni allo stato puro. Sarà lo sguardo che ti ammalia, la posa seducente come in questa foto – dove peraltro è stata definita “Contorsionista” – o sarà quel fascino misterioso…Úrsula Corberó è tra le donne più belle e intriganti del cinema internazionale.