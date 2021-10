Eri a conoscenza del fatto che ci fossero degli accessori anti-stress? Piccoli oggetti che puoi portare sempre con te ed utilizzarli nel momento del bisogno.

Abbiamo già affrontato lo stress in altri nostri articoli, se non hai avuto modo di visionarli ti ti riassumiamo il fatto che questa particolare condizione di vita è alquanto invalidante. Chi soffre dello stress cattivo ( esiste anche lo stress buono) ha seri problemi nel condurre una vita sociale equilibrata, nel portare a termine normali attività quotidiane e nella concentrazione sul posto di lavoro.

Lo stress può essere tenuto sotto controllo con una serie di esercizi da fare durante il giorno, con una serie di atteggiamenti positivi da assumere e con alcuni alimenti da consumare. Lo stress viene amplificato da uno stile di vita disordinato, da emozioni negative che ci influenzano la giornata o addirittura mesi e dai pensieri non propriamente produttivi.

Oggi ti consigliamo alcuni oggetti tascabili che puoi portare sempre con te ed utilizzare nei momenti di bisogno. Per guarire dai danni dello stress cattivo ricorda di avere un atteggiamento positivo in tutto quello che fai, se non ci riesci almeno provaci. Solo così potrai vivere la tua vita in maniera serena e soddisfacente.

Cinque fantastici oggetti che ti calmeranno all’istante

Per cercare di sfuggire allo stress che ci insegue in ogni situazione (anche le più piacevoli) ti suggeriamo degli oggetti che potrai portare sempre con te e che potrai utilizzare ogni qual volta ne sentirai bisogno.

Dal momento che il tram-tram quotidiano è davvero stressante dobbiamo canalizzare le nostre energie negative verso qualcosa ( e non verso qualcuno). Il lavoro, la famiglia, i figli, le bollette, i rincari, l’ansia, tutto riconduce ad un accumulo di stress negativo. Ritrovare se stessi in questa quotidianità sempre più sfuggente, risulta complicato, ma con alcuni accorgimenti è facile riprendere in mano la propria vita. Praticare sport, leggere un libro, andare a rilassarsi in una spa, ascoltare musica o suoni bianchi, potrebbero aiutare a guarire dallo stress.

In alcuni momenti della nostra vita, dove lo stress è naturale e lecito, ad esempio prima di un esame all’università, prima di una visita medica o prima di un colloquio di lavoro, possiamo aiutarci con degli oggetti comuni per alleviare le nostre pene.

Anello, se indossi un anello avrai già notato che quando sei nervosa tendi a farlo roteare. Giocare con il tuo anello ti aiuterà a calmarti e nessuno si accorgerà del tuo malessere interiore.

Cubo, in commercio esistono dei cubi molto piccoli, della grandezza di un dado (come quelli dei giochi da tavolo). Il cubo antistress presenta quattro facce, facendole roteare o semplicemente combaciare riuscirà a calmarvi in un batter d’occhio.

Pallina, questo oggetto è quello più noto in assoluto. Una morbida e piccola pallina, soprattutto se strizzata a dovere, regolerà il vostro battito cardiaco e vi calmerà in breve tempo. In commercio ce ne sono diverse, basta scegliere quella più appropriata alle proprie esigenze.

Portachiavi, questi oggetti riescono a calmare anche i bambini molto piccoli. Giocare con un portachiavi risulta essere molto rilassante, un senso di appagamento vi invaderà e sarete molto più rilassati.

Bracciale, soprattutto se ha dei ciondoli. Giocare con qualcosa di piccolo vi aiuterà a distrarvi, è questo il senso dell’oggetto anti-stress.

Ad ogni modo ti abbiamo dato solo delle idee, qualsiasi oggetto piccolo e tascabile che secondo il tuo parere potrebbe andar bene per calmarti, usalo senza troppi ripensamenti. Nessuno ti conosce meglio di te stesso.