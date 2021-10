Adriano Celentano, la triste verità che proprio non sapevi sul suo passato: il lutto che aveva sconvolto la sua famiglia

Quando si pensa ad Adriano Celentano, è opinione condivisa considerarlo come l’artista per eccellenza del panorama dello spettacolo italiano. Anticonformista, eclettico e dalle mille sfumature, il cantante ha esordito all’interno della band dei “Rock Boys”, con la quale ha sperimentato le varie sonorità del genere del rock and roll.

Con il tempo, Celentano ha intrapreso una carriera come solista che lo ha portato ad esibirsi nei maggiori palcoscenici d’Italia. Nonostante Adriano sia un personaggio che tutti conoscono, ci sono alcuni aspetti del suo passato che non erano mai trapelati. Di recente, abbiamo scoperto una verità sulla sua infanzia che vi farà rimanere di stucco.

Adriano Celentano, la perdita che ha sconvolto la sua famiglia: non ne aveva mai parlato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

La lunga e brillante carriera di Adriano Celentano non ha bisogno di presentazioni. Carriera che, dapprima incentrata sulla musica, lo ha poi condotto a sperimentare tutte le varie forme d’arte, dalla recitazione alla conduzione. Lo showman, che ad oggi è uno dei volti più celebri dello spettacolo italiano, ha in realtà delle origini molto umili. I suoi genitori, Leontino e Giuditta, si trasferirono dalla Puglia alla Lombardia per motivi lavorativi. Il Molleggiato, nato e cresciuto a Milano, ha trascorso l’infanzia circondato dai suoi fratelli e sorelle.

Proprio dietro al suo nome si cela una storia di sofferenza e di profondo dolore per la famiglia Celentano. Il cantante, nato nel 1938, venne chiamato così in onore della sorella Adriana, morta per leucemia all’età di 9 anni, nel 1934. Un lutto che aveva enormemente scosso la famiglia del Molleggiato, che dopo Adriano non ha più avuto figli.

Il cantante, il cui nome porta il peso di una grande disgrazia, ha sicuramente reso omaggio a sua sorella Adriana, ed ha altresì reso Leontino e Giuditta estremamente fieri di lui.