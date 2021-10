È tempo di presentazioni per Aka7even che ha voluto condividere con i suoi fan un nuovo importante elemento che farà parte della sua vita

Un nuovo singolo, un libro in uscita e una nuova avventura alle porte. Aka7even, cantautore ed ex allievo dell’ultima edizione di Amici, ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera. Lo ha fatto andando a modificare alcuni aspetti importanti della sua quotidianità e comunicandoli ai suoi fan. Tra questi anche l’introduzione di un nuovo amico, che lo accompagnerà in questa nuova esperienza.

Al termine dell’esperienza ad Amici Aka7even ha avuto modo di toccare con mano quanto seminato all’interno della scuola. Il suo omonimo album ha ottenuto un ottimo riscontro e i suoi singoli, “Mi manchi” e “Loca“, hanno emozionato e fatto ballare milioni di ascoltatori.

Ora per lui si apre un nuovo capitolo che inizierà il 29 ottobre con l’uscita del singolo “6 P.M“, che con molte probabilità sarà solo il primo assaggio del suo nuovo disco. Ma non solo, nei giorni scorsi ha annunciato un secondo progetto che lo vedrà debuttare nel campo dell’editoria.

Uscirà il 23 novembre il suo primo romanzo, “7 Vite“, nel quale racconterà la sua storia. Dai giorni più bui a quelli più luminosi, rivivrà tutto ciò che l’ha portato a essere il ragazzo di oggi nella speranza di poter essere di incoraggiamento a chiunque abbia un sogno.

Nel frattempo Aka7even ha deciso di presentare ai suoi fan qualcuno di importante, che lo accompagnerà in questa nuova fase della sua vita. “7even farà parte della mia vita, inizierà con me questa avventura“, scrive allegando una foto in cui in primo piano appare il suo nuovo amico. “Ho preso casa, ora ho un amico a quattro zampe e sto seguendo i miei obbiettivi lavorativi” -dichiara- “questo, non smetterò mai di dirlo, grazie a voi“.

Aka7even ha preferito non affrontare da solo questi cambiamenti e ha voluto accanto a sé un tenero amico. Il cantautore ha già iniziato a condividere i primi momenti vissuti insieme a 7even sui social, dove terrà senza dubbio aggiornati i fan su questa nuova “relazione”.