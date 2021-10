“Amici 21” anticipazioni di sabato 23 ottobre: due allievi eliminati dalla scuola

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni della prossima puntata. Flaza infrange ancora una volta le regole e Giacomo viene eliminato contro Simone

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi: i ragazzi hanno cominciato a sfidarsi sia contro di loro che con membri esterni della scuola, ma partiamo dagli ospiti. Alessandra Amoroso è tornata nello studio dove tutto è cominciato per cantare la sua canzone: accanto a lei Pio e Amedeo che hanno intrattenuto il pubblico con uno dei loro siparietti. In seguito la puntata è cominciata con un grave provvedimento nei confronti di un’allieva che spesso ha infranto le regole della scuola.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni della prossima puntata

Flaza, che già più di una volta è stata rimproverata per i suoi ritardi e i suoi atteggiamenti svogliati, è stata eliminata dalla scuola perché ancora una volta ha infranto le regole del programma. Anche Giacomo ha sostenuto una sfida contro Simone e ha perso: è stato eliminato dalla scuola mentre Simone è entrato e ha preso il suo posto. Altra ospite della puntata Giorgia, che ha fatto una sua una lista di cover proprio come Ermal Meta. Tommaso, che è arrivato ultimo nonostante abbia vinto la prima sfida della puntata, è finito nuovamente in sfida e dovrà sostenerla la prossima settimana. Ma passiamo al gossip: è stato mostrato a Raimondo Todaro un filmato in cui due membri della scuola si baciavano e doveva indovinare chi. Alla fine sono stati rivelati i nomi: si tratta di Serena e di Albe, che a quanto pare si sono molto avvicinati di recente nella casetta.

Albe aveva una relazione fuori dal programma, infatti poche ore fa lei aveva pubblicato una foto di loro due insieme. Dopo le anticipazioni della puntata, ha deciso di cancellarla.