Antonella Mosetti questa sera ha esagerato su Instagram: la fotografia in cui indossa soltanto l’intimo sconvolge i followers.

Antonella Mosetti, da qualche anno, ha deciso di accantonare il mondo della televisione per concentrarsi a quello dei social network. La romana ama in particolare condividere contenuti bollenti ed esplosivi in cui mette in mostra il suo corpo da arresto cardiocircolatorio.

Nonostante il trascorrere del tempo, la 46enne è in forma smagliante e continua ad allenarsi con forza, grinta, energia e potenza. I risultati sul suo fisico sono ben visibili: i suoi lati infuocati sono sempre più marmorei. L’ultima foto apparsa sul web è vietata ai minori: l’ex gieffina indossa solamente l’intimo e strega i followers con le sue forme in primo piano.

Antonella Mosetti, intimo illegale: forme totalmente in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Corpo da sirena” Maria Pedraza infuocata, il bikini non copre niente: web in visibilio – FOTO

Antonella, poco fa, ha condiviso uno scatto che sinceramente non è adatto ai minorenni. La showgirl indossa soltanto un intimo estremo. Il reggiseno mette in evidenza il suo lato migliore: il davanzale della romana infiamma il web. Anche le sue gambe sono totalmente scoperte e fanno impazzire i fans. La posa della classe 1975 manda al manicomio ogni singolo ammiratore.

L’ex ballerina non è nuova a questi tipi di scatti: con grande frequenza la nativa di Roma mette in mostra il suo bellissimo corpo. “Sei fuori dal comune“: il pensiero di un utente è quello che probabilmente hanno tutti. Il post ha quasi raggiunto i 3mila cuoricini e ha anche raccolto numerosissimi commenti. La storica ex di Aldo Montano (a proposito, lo ha punzecchiato qualche settimana fa proprio tramite i network) infiamma IG con una facilità imbarazzante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Miriam Leone l’inedito backstage infiamma Instagram: sensualità conturbante – FOTO

La showgirl oggi vive e lavora proprio grazie ai social network. Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato che guadagna anche pubblicando sul web contenuti estremi.