“Ricomincio dall’amore” è così che Bianca Atzei esordisce ai microfoni di Silvia Toffanin raccontando il periodo buio che sta vivendo.

Bianca Atzei ha vissuto dei momenti molto difficili nella sua vita e, oggi, nel salotto di ”Verissimo“, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto.

Quel cuore che l’ha fatta penare: nel 2015 dovette rimandare il suo tour perché fu operata d’urgenza per problemi cardiaci, ma non la fece pensare solo in questo senso. Infatti, anche a livello sentimentale il cuore è stato messo a dura prova: “Avevo l’immagine dei miei genitori che stano insieme da 35 anni ma io non ci riuscivo a trovare la persona giusta con cui riuscire a vivere una storia d’amore del genere”.

Finché non è arrivato Stefano Corti: “E’ entrato come un vero e proprio vulcano nella mia vita, lui non ha bussato alla mia porta semplicemente ci è entrato. E’ una persona molto determinata che se vuole una cosa la ottiene. E’ arrivato quando stavo attraversando un periodo comunque positivo della mia vita. Io avevo messo un muro ma lui mi ha conquistata da gran signore. All’inizio pensavo fosse uno scherzo de ‘Le Iene‘…”, sorride la cantante di origine sarde.

“Ho sempre avuto il desiderio di crearmi una famiglia ma con lui non è stato programmato ma fortemente voluto e sentito. Abbiamo provato subito ad avere un figlio, già dopo pochi mesi che stavamo insieme ma non arrivava…”, ha iniziato così il racconto del suo momento più doloroso.

“Dopo un anno abbiamo fatto dei controlli e abbiamo capito che c’era bisogno di un aiuto esterno, così abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita. Finalmente dopo le cure è successo e mi sono sentita invincibile, improvvisamente mamma. Dopo il test positivo era cambiato tutto intorno a me…”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Silvia Toffanin e Raimondo Todaro: la malattia e le lacrime in studio

Il dolore di Bianca Atzei

Purtroppo, però, il momento più bello della sua vita si è trasformato in un tragico dolore, così Bianca scoppia il lacrime durante il suo racconto: “E’ difficile parlarne. Il momento più bello della mia vita si è trasformato in tragedia. Mi sono sentita improvvisamente in colpa, non riuscivo ad essere più lucida. E ho sentito il bisogno di raccontarlo perché sono tante le donne che vivono questo dolore e volevo dare coraggio a loro, come loro lo hanno dato a me in questi giorni.”

Una prova a cui la vita l’ha messa davanti e alla quale bisogna reagire. Stefano Corti, il suo compagno, le è stato vicino come lei stessa ha raccontato dandole il coraggio e la forza di rialzarsi senza trasmetterle nessuna negatività, piuttosto tenendosela dentro offrendo a lei i sorrisi migliori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Elisabetta Gregoraci, il grande spavento e la notte insonne: “Non mi ha fatto dormire” – VIDEO

“Voglio ringraziarlo perché mi ha fatto sentire una donna amata, protetta e mai sola. Tutto questo ci ha unito ancora di più e vogliamo riprovarci”, ha concluso la spelndida cantante