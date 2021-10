La bella Cecilia Rodriguez ha condiviso una serie di scatti in bikini di spalle è davvero incredibilmente sensuale

Cecilia Rodriguez ha condiviso su instagram una serie di scatti fatti per lo shooting della nuova collezione di Me-fui, il marchio di bikini che possiede con la sorella Belen. La modella appare di spalle in bikini, l’atmosfera è incredibile c’è una cascata di acqua ed è buio. Di lei si vedono solo le forme prorompenti, sembra Lara Croft in Tomb Raider con i capelli lunghi e il fisico scolpito.

Cecilia Rodriguez i fan impazziscono per lo shooting in bikini

La sorellina di Belen ha letteralmente mandato in tilt instagram con i suoi scatti sensuali per la campagna di Me-fui real. I commenti non arrivano solamente dai fan, ma anche dalle colleghe, che non possono fare altro che inchinarsi alla bellezza della Rodriguez. Carolina Stramare scrive:“Perfetta”, Angela Caloisi replica:“Che bona”. Poi cominciano i commenti infiniti dei fan che la idolatrano:”Che fisico da invidiare”, “Che fisico ragazzi”, “Sei proprio bella Chechu Rogriguez fisico pazzesco”. Intanto la Rodriguez svela qualche dettaglio della nuova collezione. Bikini stratosferici in colori nuovi e con intrecci davvero interessanti.

Guardando il profilo di Belen poi si vede anche lei che ci da dentro con uno shooting sexy a dir poco. I presenti rimangono sconvolti dalla sensualità che riesce a tirare fuori, è proprio a suo agio Belen durante gli shooting. Cecilia è più frenata ma poi anche lei quando tira fuori la grinta ottiene risultati davvero incredibili. Per Cecilia è un periodo positivo tra lavoro e amore. Ha tante offerte di lavoro, sia televisive che riguardanti la moda, molti brand la vogliono come testimonial per la sua bellezza. Anche sul fronte amore con il suo Ignazio va tutto a gonfie vele, i due stanno per trasferirsi in una nuova casa a Milano e hanno adottato un altro cagnolino.

Ci auguriamo che presto i due convoleranno a nozze e allargheranno la famiglia con un bambino. Sarebbe il momento giusto per loro, dopo anni di relazione, una convivenza, la crisi passata e l’età che ormai è decisamente quella giusta. Entrambi hanno 30 anni, perciò ce lo aspettiamo da un giorno all’altro.