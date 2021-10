La favolosa attrice italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una tripletta di foto da urlo!

La bellissima moglie dell’attore Luca Argentero è la protagonista della campagna pubblicitaria di un sito, in cui si vendono e si acquistano capi d’abbigliamento di seconda mano.

Nella didascalia del post, condiviso per sponsorizzare l’applicazione per lo shopping, Cristina ha scritto: “Another chance” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Un’altra chance“). E ancora: “Dai una seconda vita ai tuoi capi”.

Nella prima immagine delle tre, la bella influencer posa in piedi, con la bocca aperta e gli occhi chiusi: che meraviglia!

Nel secondo scatto, invece, la splendida modella viene immortalata mentre cammina e guarda in basso, con la bocca socchiusa: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Nel terzo ed ultimo scatto, infine, la famosa imprenditrice guarda dritto l’obbiettivo della fotocamera, mentre assume un’espressione piuttosto seria e provocante, con una parte di capelli che le vanno davanti al viso: impossibile resisterle!

Cristina Marino, bella come le cose proibite: tra i commenti, non manca quello di… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

La Marino indossa un paio di stivali bianchi ed un maxi maglione grigio, che le funge da vestito: il suo stile non teme rivali!

Sono stati moltissimi i commenti scritti sotto al suo ultimo post da personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema: si tratta, ad esempio, delle conosciutissime attrici Ludovica Bizzaglia (che le ha scritto: “Ti amo”) e Lavinia Guglielman (che le ha mandato due emoticon raffiguranti delle faccine con gli occhi a cuoricino); nonché della strepitosa modella Ludovica Sauer (che ha inviato altre emoticon affettuose).

Il post è stato sommerso da una valanga di mi piace: i followers di Cristina Marino lo hanno apprezzato molto!