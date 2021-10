Diletta Leotta è sempre pronta a suscitare emozioni nei suoi fan. La conduttrice sportiva stuzzica la fantasia e fa cadere tutti ai suoi piedi.

Chi dice Diletta sa che si sta parlando della Leotta, la conduttrice sportiva è unica ed inarrivabile, la sua fama la precede. Diventata famosa grazie al suo notevole talento e alla sua bellezza, Diletta è diventata, nel tempo, un vero punto di riferimento per molte ragazze che vogliono intraprendere la sua stessa vocazione sportiva.

Amata ed odiata, la conduttrice sportiva conduce una vita piena e soddisfacente, dopo la storia d’amore con il bello ed impossibile Can Yaman (attore turco) sembra che la sua vita sia tornata alla normalità.

Abbiamo sognato con loro un amore unico, come nelle favole, pronto al grande passo. Ma all’improvviso, senza dare spiegazioni, è finito tutto così com’è iniziato. I fan di entrambi le fazioni hanno sofferto e dopo pochi mesi dalla rottura sperano ancora in un ritorno di fiamma. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo vivendo.

Diletta e Gino conquistano il web, che spettacolo insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Lo scatto di Diletta, postato ieri sera sul suo profilo Instagram seguito da 8 milioni di follower, ha intenerito tutti. Diletta è seduta per terra, su un tappeto a fiori appoggiata ad un tavolo basso, come sempre super preparata.

Short cortissimi, magliettina arancione, coda di cavallo perfetta e trucco da star, in mano tiene il suo bassotto Gino, ama alla follia il suo animaletto peloso che le fa compagnia nelle sere di solitudine.

La foto è stata apprezzata da tutti, in massa hanno commentato lo scatto ed una valanga di commenti hanno riempito le fila di emoticon. “Siete fantastici, vi amo” commenta un fan, “Sapevo amassi gli animali, si vede che sei una brava persona” commenta qualcun altro.

Il venerdì sera di Diletta è salvo, grazie a Gino e grazie al tecnico U-Power che ha dato una bella sistemata alla sua televisione. Film e pop-corn, per i due fidanzati, sono bastati per una serata perfetta.

Diletta ama trascorrere del tempo tra le mura domestiche, è sempre fuori per lavoro e quando può si concede un po’ di tregua.