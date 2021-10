Elisabetta Canalis, il marito confessa: ecco come va sotto le lenzuola

Le Iene hanno intervistato Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis: i dettagli raccontati da lui lasciano tutti senza parole.

Si chiama Brian Perri il compagno di Elisabetta Canalis, sconosciuto alla maggior parte del pubblico. Prima di incontrare Elisabetta, infatti, Perri si era tenuto ben lontano dal mondo dello spettacolo. Oggi ovviamente anche lui deve fare i conti con le curiosità e i gossip che ogni giorno si interessano alla Canalis. Il chirurgo americano è stato incastrato da Le Iene per una brevissima intervista, durante la quale gli sono stati chiesti dettagli molto intimi a proposito della relazione con la showgirl.

Brian Perri, ecco com’è Elisabetta Canalis sotto le lenzuola

Prima di incontrare Elisabetta Canalis Brian Perri, 53 anni, non aveva mai frequentato il mondo dello spettacolo, ma con il passare del tempo il chirurgo non ha potuto fare a meno di finire nelle fauci del mondo (o mostro?) del gossip. Pochi giorni fa il medico è stato intervistato da Le Iene, che gli hanno chiesto di raccontare qualche dettaglio piccante a proposito della relazione con Elisabetta. “La prima volta ci siamo incontrati a Cabo San Lucas in Messico. Quando l’ho vista ero scettico perché ho lavorato con tante attrici e se la tiravano un sacco” ha raccontato Perri. “Chi ha fatto il primo passo? Se lo chiedi a Elisabetta ti dice che sono stato io! Penso proprio che sia stata lei!”

Dopo i primi tentennamenti è esplosa la passione, poi l’amore vero. “Il primo limone è avvenuto la prima volta, non siamo andati in fondo, ma non per scelta mia…” ha raccontato Brian, ma sei mesi dopo lui e la Canalis si sono sposati ad Alghero. Dopo altri sei mesi Elisabetta è rimasta incinta di Skyler, la loro prima figlia che oggi ha sei anni. L’americano si è reso conto di quanto fosse famosa in Italia sua moglie solo parecchio tempo dopo il fidanzamento, e ha raccontato: “Come l’ho scoperto? Una coppia di amici mi ha detto: preparati perché in Italia vedrai delle sconosciute mettere i figli in braccio a Elisabetta per fargli una foto! Dopo abbiamo cercato il suo nome su google…”.

Quando Le Iene gli ha chiesto di raccontare i dettagli della vita intima con Elisabetta Perri ha risposto con ironia e semplicità: “Se il miglior sesso della mia vita l’hai fatto con lei? Se pensate davvero che possa rispondere qualcosa di diverso…”.