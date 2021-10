Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl calabrese infiamma il web. Le foto che regala ai suoi fan sono un tripudio di bellezza e sensualità. Scopriamo l’ultima in ordine di tempo

Chi ha occhi per guardare difficilmente può rimanere impassibile davanti a una bellezza così prorompente come quella della calabrese Elisabetta Gregoraci.

La sia spiccata sensualità mediterranea l’ha portata in auge fin dalla più giovane età in cui mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo come concorrente del celebre concorso di Miss Italia. Da quel momento la sua carriera ha preso una spirale ascendente, dividendosi sapientemente tra cinema, fiction e programmi televisivi, dimostrando che oltre a un bel viso e a un corpo tutto curve, è una donna dotata di un’intelligenza sagace e una simpatia disarmante. Lo ha dimostrato recentemente ancora una volta durante la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” e alla conduzione di “Battiti Live”.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto meraviglioso con la sua famiglia

Impossibile non menzionare Flavio Briatore in relazione ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha sposato il facoltoso imprenditore nel 2008 e due anni più tardi sono diventati genitori del giovane Nathan Falco.

Nonostante abbiano avviato la separazione consensuale nel 2017, la coppia mantiene un rapporto meraviglioso di confidenza e affetto. Complice è, ovviamente, l’amore che lega entrambi al figlio, tuttavia c’è chi ha addotto notizie di un probabile riavvicinamento.

Loro stessi, infatti, hanno reso pubbliche immagini che li ritraevano insieme sia durante le classiche “feste comandate”, sia in vacanza in barca nel periodo estivo. Altra spia del loro rapporto unico è arrivata pochi giorni fa, nel corso del programma “Scherzi a parte”, in cui era ospite proprio la raggiante Elisabetta. Il presentatore Enrico Papi si è appropriato del cellulare della showgirl per fare un dispettuccio telefonico proprio a Briatore che, ignaro di tutto, simpaticamente è stato al gioco.

Elisabetta Gregoraci: un giro notturno con una persona speciale

Per la Gregoraci la famiglia ha un valore immenso, è al primo posto. Per stare accanto a suo figlio ha lasciato la competizione del “Grande Fratello Vip 5”, nonostante fosse tra i favoriti nell’accaparrarsi la vittoria.

Inoltre, mantiene un legame solido e imperituro con le sue origini. Nata a Soverato (Provincia di Cosenza) nel 1980, gran parte dei suoi affetti si trovano in Calabria. Elisabetta Gregoraci, però, ha creato il suo nido a Montecarlo. Lei stessa ha pubblicato le immagini sul suo seguitissimo profilo Instagram (quasi 2 milioni di follower) per documentare la visita dell’amata sorella Marzia e dei nipotini, Gabriel e Ginevra.

Un giro per le vie della città con i piccoli ma la notte è tutta per le mamme che, elegantissime e seducenti, vanno a cena in un ristorante di lusso, il “Cipriani”.

L’outfit scelto per l’occasione viene mostrato in un suggestivo scatto sui social: un vestito attillato nero, con una zip color oro che lascia scoperto il generoso decollete e le sinuose gambe. Scarpe dal tacco vertiginoso in vernice scure, collana a catena che riprende la tinta degli inserti del’abito e uno chignon alto spettinato.

“Resto sempre a bocca aperta” – scrive un fan tra i commenti, interpretando il pensiero di tutti.