La sexy influencer Erica Piamonte ha lasciato di stucco i suoi followers con uno scatto mitico: il vestito scivola giù e scopre il davanzale atomico.

Erica Piamonte raggiunse maggiore popolarità grazie ‘Al Grande Fratello Vip’: la ragazza arrivò in finale nell’edizione del 2019 ma non riuscì a raccogliere la vittoria. La sexy influencer è stata spesso sulle prime pagine dei quotidiani di Gossip per i suoi pazzeschi flirt, compreso quello con la sensualissima Taylor Mega.

I numeri della Piamonte su Instagram sono di tutto rispetto: ogni giorno il dato dei followers cresce a vista d’occhio. Erica ringrazia i suoi followers per i likes e per le attenzioni che riceva condividendo scatti sempre più esagerati. Questa sera, la nativa di Firenze ha sbalordito con un outfit vietato ai deboli di cuore.

Erica Piamonte, il vestito scivola giù: decolleté paradisiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ma allora gli angeli esistono”: Sara Croce, lo sguardo penetrante manda in paradiso. L’immaginazione dei fan vola – FOTO

Erica, questa sera, ha messo in rete uno scatto monstre in cui indossa un outfit da far paura. Il vestitino scende decisamente troppo e lascia scoperto il suo décolleté atomico. Le sue bombe rompono letteralmente gli schermi dei followers. Tralasciando per un attimo le sue forme irresistibili, merita una bella menzione anche il super tatuaggio: dalla spalla all’avambraccio è stato disegnato uno splendido fiore.

“Che meraviglia che sei”, ha scritto un seguace visibilmente estasiato. L’esplosività della classe 1988 continua a sorprendere tutti: un corpo così non si è mai visto. L’ex Gieffina, dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha accantonato il mondo televisivo per concentrarsi esclusivamente ai social network.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE> “Ti scoppia la maglia”, Diletta Leotta non le contiene più: la FOTO da Serie A fa sognare il web

Erica non sbaglia praticamente mai un colpo: qualsiasi cosa indossa, sta sempre divinamente e riesce sempre a far gioire gli occhi dei suoi seguaci.