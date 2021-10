Federica Pellegrini è una delle donne più amate ed apprezzate nel mondo dello sport e dello spettacolo. L’ex nuotatrice sfoggia un fisico perfetto, ma qual è il suo segreto a tavola?

Federica Pellegrini o anche conosciuta come la divina sfoggia un fisico perfetto, alta 1,79 m per 65 kg di peso è una delle atlete più apprezzate nel mondo dello sport ma anche nel mondo dello spettacolo.

In tantissime si sono sempre chieste quali fossero i segreti di Federica. Naturalmente il suo fisico è anche frutto di costanti allenamenti in piscina, non per niente è la campionessa delle campionesse, ma a parte questo, quello che incuriosisce molto è cosa mangi l’ex nuotatrice.

Su Instagram la vediamo spesso a cena fuori o con amici, non si priva davvero di niente, sarà solo fortuna la sua? O il suo fisico è costantemente controllato da esperti nutrizionisti di sport? Un po’ di tempo fa, la divina, si è confessata in merito al suo stile di vita e alla sua dieta, chi la conosce e la segue non ha potuto trattenere lo stupore.

Il segreto di Federica Pellegrini è …

Federica Pellegrini negli anni è stata costruita per essere una macchina da guerra, perfetta non solo fisicamente ma anche nelle gare disputate ha vinto tutto quello che si poteva, ha brillato, ha gioito e a volte anche fallito, ma con la grinta di una leonessa ha sempre affrontato ogni sfida con coraggio e volontà.

Non solo tanto allenamento ma anche un sano stile di vita, l’alimentazione per gli sportivi è molto importante, dieto ad un personaggio simile c’è molto lavoro da parte di esperti che hanno un unico obiettivo, creare la perfezione.

Come tutti sappiamo, alle Olimpiadi di Tokyo 2021, la divina ha detto addio per sempre al nuoto agonistico, 33 anni sono troppi per gareggiare, in lacrime l’abbiamo vista chiudere un cerchio importante della sua vita ed aprirne un altro, fatto di televisione, di sport e di divertimento. Il suo allenatore, che è anche il suo compagno di vita, Matteo Giunta ha sempre specificato come la campionessa fosse ben abituata ad una sana alimentazione e che ogni tanto lo strappo alla regola era d’obbligo.

Federica Pellegrini non ha mai fatto mistero del fatto che non segue una dieta particolare, in quanto la trova abbastanza privativa. La divina ha imparato negli anni a nutrirsi in maniera corretta, facendo qualche strappo alla regola, ma rientrando sempre in un regime alimentare che possono e devono seguire tutti. D’altra parte Federica non è una persona che ama particolarmente mangiare, si nutre perché deve ma prima del cibo ha tantissimi interessi.

Naturalmente la sportiva è seguita da un medico specialista ma tutto il suo team ha convenuto che le regole alle quali si è abituata siano più che sufficienti.

Se proprio vogliamo individuare un regime alimentare seguito da Federica ( anche se non ne ha) possiamo affermare che la dieta mediterranea è quello che più si avvicina alla sua alimentazione. L’ex nuotatrice mangia cinque volte al giorno, colazione – spuntino – pranzo – spuntino – cena, non salta mai i pasti, varia la sua alimentazione, i prodotti che mangia sono sempre freschi e non confezionati o di manifattura industriale.

Federica semplicemente si è data delle regole, dove ogni tanto il peccato di gola è concesso, ma evita per non incorrere in spiacevoli situazioni. Una cosa importantissima di quando si segue una qualsiasi dieta è evitare il fai da te, soprattutto se si devono raggiungere obiettivi importanti e se si hanno problemi di salute.

Perdere 3/4 kg risulta abbastanza facile per un soggetto sano, basta un po’ di sport ed evitare il consumo di dolciumi e cibi raffinati, ma se avete delle problematiche importanti, rivolgetevi ad uno specialista che saprà consigliarvi il regime alimentare più adatto a voi.