Gianni Morandi e Al Bano presto parenti, il motivo è clamoroso

Gianni Morandi e Al Bano potrebbero essere presto parenti e il motivo è davvero clamoroso: c’entrano i figli di entrambi

Durante la love story che Al Bano vive ormai da anni con Loredana Lecciso ha avuto due splendidi figli, Jasmine e Bido (Al Bano Junior). La prima ha seguito le orme del padre e si è proposta nel mondo della musica sebbene non faccia per niente lo stesso genere visto che si dedica alla musica trap.

Anche il figlio minore di Gianni Morandi ha la stessa vocazione artistica. Pietro, in arte TrediciPietro, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe aver rubato il cuore della bella Jasmine Carrisi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Tale e Quale Show”, Malgioglio resta esterrefatto: “Mi viene in mente Édith Piaf”

Il figlio di Gianni Morandi e la figlia di Al Bano stanno insieme?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, Raffaella Fico abbandona la casa: la reazione di Soleil scatena la polemica

Sulla storia d’amore tra Jasmine Carrisi e Pietro Morandi non sono arrivate conferme né smentite da parte di nessuno dei due. Dal profilo social del rapper sembra che non stia con nessuna ragazza. Dal canto suo la trapper sembrerebbe anche lei single. Tempo fa alcuni rumors le hanno attribuito un flirt con Giovanni, il figlio di Biagio Antonacci ma anche in questo caso si sono trattate solo di voci.

Circa un anno fa la bella figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha avuto una relazione con un ragazzo di nome Alessandro Greco ma poi i due si sono lasciati. Jasmine ha 20 anni compiuti lo scorso giugno e un profilo pieno di follower, che sono aumentati a dismisura dopo la sua partecipazione al talent show insieme con suo padre, “The Voice Senior“, condotto da Antonella Clerici. Insieme agli altri giudici, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio si sono fatti amare dal pubblico della Tv di Stato.

Sembrerebbe però che durante la prossima edizione del programma non saranno presenti, cedendo il posto a un altro coach. Al momento Al Bano è impegnato con “Ballando con le stelle”, in onda stasera su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.