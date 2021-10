Giulia Provvedi si confessa, i fan non riescono ancora a crederci, è tutto così bello ed emozionante. La cantante ha stupito tutti.

La cantante del duo Le Donatella, Giulia Provvedi confessa ai fan un suo segreto, nessuno avrebbe mai pensato ad un simile epilogo, eppure sono tutti senza parole. Giulia torna a parlare della fine della relazione con il suo ex fidanzato Pierluigi Gollini (ex portiere dell’Atalanta).

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani, entrambi bellissimi, passionali, vitali, felici, hanno dato spettacolo della loro relazione. Molto uniti e sicuri di un futuro insieme hanno investito molto nelle loro aspettative e nei loro sentimenti. Purtroppo però le dinamiche che si sono create non hanno aiutato la relazione che è finita con molto dolore da parte di entrambi.

E’ stata una relazione importante, fatta di tira e molla ma che aveva obiettivi concreti, i due non hanno mai proferito parola sulla storia, troppo scossi per aver perso tutto. Giulia però ha deciso di chiarire qualche aspetto che è stato travisato ed ai colleghi di Novella 2000 ha lasciato delle dichiarazioni.

“Ero innamoratissima…ma è finita”

E’ difficile vedere Giulia Provvedi giù di morale, è una ragazza molto solare, spigliata, simpatica e vivace, i follower su Instagram amano lei e sua sorella gemella Silvia, allo stesso modo, sono una vera forza della natura.

La cantante si è confidata a cuore aperto e per il suo ex ha usato parole dolci e di rammarico, “Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante“ dice Giulia, “È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo.”

Immancabile il passaggio su Francesco Sole ( scrittore, conduttore, youtuber), i rumors parlano di una storia d’amore tra i due, ma lei smentisce sottolineando che sono legati solo da una profonda amicizia, si vogliono bene, il suo cuore batte per il suo amico più fedele, ma nulla di più.

Ad ogni modo il feeling che li unisce è notevole, la loro complicità è palpabile, per cui non è detto che in futuro la loro amicizia possa diventare amore.

Per ora Giulia si è lanciata nel suo lavoro, unico sfogo che la rende libera di esprimersi e di affermare se stessa come un’artista che sa cosa vuole e lo ottiene con sacrificio e costanza.