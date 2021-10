Ambra Lombardo ha fatto sognare il popolo del web con uno nuovo scatto rovente. La mise scopre le sue curve irresistibili.

Shooting indimenticabile per Ambra Lombardo, che ha lasciato tutti senza fiato con una mise irresistibile. La professoressa più bella d’Italia non smette mai di stupire il pubblico con le sue foto incredibili, condivise sulla seguitissima pagina Instagram. 237 mila follower, post dopo post ha raggiunto una grande notorietà distinguendosi con i suoi lineamenti angelici, i suoi occhioni azzurri e il suo fisico da statua.

Classe 1989, di origini siciliane, accanto al suo impegno come insegnante di lettere e filosofia, ha catalizzato il mondo dello spettacolo prendendo parte a “Miss Italia”, dove è arrivata seconda nel 2014, per poi debuttare al “Grande Fratello” nel 2016, edizione in cui si è legata a Kikò Nali, ex di Tina Cipollari, da cui tuttavia si è poi allontanata.

Inoltre ha conquistato un grande seguito su Instagram, dove ogni suo scatto è un successo stratosferico: anche l’ultimo ha esordito lo stesso risultato, lasciando il popolo del web a bocca aperta.

Ambra Lombardo: la mise scopre le curve roventi, fan senza fiato

