La meravigliosa ex ciclista slovacca Lucia Lachkovic Javorcekova è esageratamente provocante nel suo ultimo IG post: che spettacolo!

La fantastica influencer ha causato non pochi svenimenti tra i suoi seguaci: i fan non hanno retto l’emozione!

Nel suo ultimo post di Instagram, viene immortalata inginocchio su un letto dalle candide lenzuola, mentre chiude gli occhi, accenna un sorriso e manda indietro la testa: Lucia indossa un intimo di cuoio, dei reggenti molto stretti, un paio di calze a rete e nient’altro…

Ciò che attira maggiormente l’attenzione dei fan è il seguente particolare: la Javorcekova ha le mani legate da un laccio, che si abbina al suo completo intimo… un look visto solamente nei film!

La favolosa modella ha limitato l’area dei commenti… avrà paura di qualche malizioso giudizio o semplicemente vuole evitare di dar modo agli haters di parlare?

Qualunque sia la verità, la bella ex ciclista ha dimenticato un particolare: il web è incontenibile!

Lucia Lachkovic Javorcekova, la FOTO è estrema: i fan sono impazziti tutti…

Tra i pochissimi commenti lasciati dalla Lachkovic si leggono diversi complimenti e svariati apprezzamenti, scritti in diverse lingue del mondo: la sua popolarità è internazionale!

Nella didascalia del post, la magnifica influencer ha scritto: “She was soft as an angel but oh, she could love with the fury of a demon” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Era morbida come un angelo, ma oh, poteva amare con la furia di un demone”).

Lo scatto ha ricevuto un boom di like: è diventata virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione.

Una cosa è certa: Lucia Lachkovic Javorcekova è nei sogni di tutto il suo pubblico maschile… e non solo!