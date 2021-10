Dalla crisi alla fine? Il rapper Marracash ripercorre le fragilità e i punti di forza della sua storia d’amore con Elodie fino ad arrivare al nocciolo della questione.

Il rapper quarantaduenne pare abbia voluto mettere in chiaro, grazie ad un inatteso sfogo condiviso sui social nella giornata di ieri, 10 ottobre, le dinamiche che starebbe man mano portando l’intensa love story, con la cantante romana Elodie, verso il suo disarmante epilogo.

L’unione tra i due artisti aveva appassionato senza alcuno sforzo e sino a questo momento i fan di entrambe le celebri personalità. Dopo l’uscita allo scoperto in quel del capoluogo lombardo di un potenziale flirt di Elodie con il cantautore e modello Davide Rossi, i cui scatti di sintonia tra i due sono stati resi pubblici nel corso delle ultime settimane, Marracash adesso vuole parlare chiaramente delle dinamiche in corso.

Marracash parla chiaro: la crisi con Elodie e la fine di una “royal couple”

Nel frattempo anche un’altra ascia di guerra è stata sfoderata sul web a causa di un interesse che lo stesso Marracash avrebbe dimostrato verso la nota cantautrice ed attrice italiana, Rosmy. Eppure, il sotteso gossip, si è scoperto avere una vita assai breve.

“Ma chi c***o è questa? Ma chi l’ha mai vista??” Non si trattiene Marracash su Twitter. Sfoderando un quadretto di risate senza precedenti dinanzi a tale supposizione. Difatti il rapper ritiene di non aver mai avuto occasione di interagire con la diretta interessata. A quanto pare, anche per Elodie, la realtà dei fatti risiederebbe esclusivamente in una bella conoscenza con Rossi a Milano. Ma nulla di più per il momento. Elodie difatti non ha voluto parlare in nessuna occasione di questo “spoiler” tanto ambito. “Siamo molto diversi“, aveva accennato precedentemente nel corso di un’intervista a proposito delle difficoltà di coppia. “Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash)

Pare dunque che non ci sia molto da nascondere. Piuttosto che permanga da entrambe le parti il desiderio di lasciar andare le chiacchiere al tempo che trovano. Tutti gli indizi riportano infine ad una strada univoca. Elodie sembra voler continuare l’avventura con il suo “King”. Visto che, nonostante le analogie, è lei stessa ad ammettere: “mi piace questa diversità“.