“Matrimonio a prima vista 2021”, anticipazioni puntata 26 ottobre: prime liti, alcune coppie in bilico

Le anticipazioni della quarta puntata svelano grande instabilità tra le tre coppie che affrontano la convivenza e i primi litigi.

Il docu reality di Real Time è entrato nel vivo dei giochi e le tre coppie di perfetti sconosciuti dopo una meravigliosa luna di miele hanno iniziato la convivenza che sembra però limare la stabilità di alcuni di loro.

Martina Manoni e Davide Graceffa dopo Cagliari si sono trasferiti a casa di lei a Gallarate, Jessica e Sergio dopo il soggiorno a Catania si sono stabilizzati a casa dell’imprenditrice a Segrate mentre Dalila e Manuel, dopo un romantico viaggio in Puglia, hanno optato per mantenere la loro indipendenza a casa visto che entrambi abitano nello stesso quartiere romano.

Le prime immagini delle coppie riguardo la prossima puntata, la quarta, lasciano presagire però battibecchi non indifferenti sollecitati dalla vicinanza forzata e da incomprensioni che emergono prepotenti.

MAPV 4a puntata, Dalila e Manuel ai ferri corti?

Durante la luna di miele gli unici che hanno avuto un piccolo screzio sono stati Sergio e Jessica per via della richiesta del giovane milanese di maggiore fisicità con la moglie che invece, per paura del giudizio della famiglia e per paura di soffrire, si è dimostrata subito distaccata da lui nonostante l’effettiva attrazione che prova nei suoi confronti.

Le prime ore di convivenza però riallacceranno questo legame tanto che ci sarà un excursus in crescendo che coinvolgerà proprio l’intimità dei due.

Abbiamo lasciato invece Martina e Davide decisamente in crisi una volta giunti a casa dell’assistente di volo. Il messaggio dell’ex giunto prepotente per scongiurare le nozze ha mandato in crisi il Pr romagnolo che ha innescato una vera guerra fredda nei confronti della consorte.

Quelli che invece stanno suscitando perplessità in queste ore sono Dalila e Manuel i quali innamoratissimi, con tanto di scena hot dentro il trullo che ha destabilizzato i fan a casa, hanno mostrato un’altra faccia della medaglia.

Una volta iniziata la convivenza e il primo scambio di vita vissuta sono esplose anche profonde differenze caratteriali, le immagini mostrano infatti un grand battibecco tra la coppia che potrebbe ribaltare l’esito dei pronostici iniziali. L’appuntamento è dunque per martedì prossimo alle 21.25 sul canale 31 del digitale terrestre.