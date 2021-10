Miriam Leone infiamma il web con il backstage inatteso, serie di scatti di inedita sensualità. La bellezza dell’attrice conquista Instagram: curve mozzafiato

Dopo un lungo periodo di pausa dalle molte attività alle quali abbiamo dovuto rinunciare, si torna finalmente a ricercare quella “normalità” che non sembrava più possibile. Lo stesso vale per le sale cinematografiche, rimaste vuote per troppo tempo, e finalmente ripopolate.

L’ingranaggio del cinema è tornato a pieno regime, e ne sa qualcosa Miriam Leone, una delle attrici più apprezzate dell’attuale panorama italiano, che nella stessa stagione è protagonista di due diverse pellicole in distribuzione.

Già attesa nelle vesti di Eva Kant nel il film “Diabolik” per la regia dei Manetti Bros, previsto in uscita per il 31 dicembre 2020 e rimandato a causa della pandemia al 26 dicembre 2021, ha anticipato il thriller d’azione con una commedia davvero commovente, in proiezione dal 14 ottobre.

“Marilyn ha gli occhi neri” di Simone Godano è un film sulla diversità con un pizzico di romanticismo alternativo, che tocca le corde dell’emotività in un modo decisamente inaspettato. Merito anche del talento dell’attrice, che riesce a interpretare il ruolo di “Clara” in modo così intenso, sfruttando il suo magnetico charme.

Il film nelle sale raccoglie il meritato successo per la gioia di Miriam Leone, che ricambia l’affetto dei fan con un piccolo regalo sui social. L’attrice condivide su Instagram una serie di scatti del backstage dell’acclamato film, che emoziona il web: bellezza inimitabile.

Miriam Leone torna al cinema: il backstage

“Pezzi di cuore sparsi…“, questa le definizione di Miriam Leone per gli scatti pubblicati su Instagram nel suo ultimo post, in ringraziamento ai commenti dei fan per la sua interpretazione nel film in proiezione nelle sale: “Marilyn ha gli occhi neri“.

Una dedica che si rivolge all’affetto delle persone che ne hanno apprezzato la visione, promossa dall’attrice su Instagram: “Per ringraziarvi del sostegno che state dando al film e dei messaggi bellissimi che ci state mandando vi regalo alcune immagini buffe e privatissime di backstage… che possano restituire la passione e l’amore per questo mestiere meraviglioso, per questo film che amiamo tanto … “Marilyn ha gli occhi neri” è al cinema“.

L’ex Miss Italia splende di una bellezza autentica e conturbante nella serie di foto pubblicate sul social, dimostrando il fascino inconfondibile che contraddistingue la sua inafferrabile sensualità.

Le immagini restituiscono l’accurato lavoro che si nasconde dietro il montaggio delle scene, con tutto l’impegno ad esse dedicate, ma soprattutto il carisma dell’attrice che cattura naturalmente l’attenzione dello spettatore in un’ipnotica immersione senza via di fuga.

Tripudio di like, e l’invito per coloro che non avessero avuto l’occasione di ammirarla nei panni di “Clara” resta indeclinabile.