L’annuncio di Martina Colombari fa mobilitare i fan in suo sostegno, ora anche lei si ritrova ad essere vittima di uno spiacevole accaduto.

Brutte notizie in questo pomeriggio di fine ottobre per l’attrice nativa di Riccione, classe 1975, Martina Colombari. Il suo ultimo appello è stato pubblicato sui social pochi istanti fa. La notizia si è già propagata in rete e non potendo fare a meno di destare un’ondata di forte preoccupazione nel suo vasto pubblico.

Mostrandosi sempre speranzosa ma questa volta più che atterrita, nel suo post su Instagram, la di recente concorrente nella trasmissione de “I Soliti Ignoti”, ha voluto condividere con i suoi fan il risultato del suo ultimo tampone.

“Non mollare” arriva la brutta notizia per Martina Colombari, è toccato anche a lei – FOTO

“Mannaggia…. questo Covid è proprio str*nzo!“, scrive Martina di getto in didascalia, mostrando la sua spossatezza a letto ed al contempo un’espressione, seppur trasfigurata dal suo volto angelico, leggermente infastidita. Ebbene, anche l’attrice, nonostante abbia conseguito la completa vaccinazione, sfortunatamente ha “beccato!” il coronavirus.

Secondo quanto affermato pare che Martina abbia scoperto di essere positiva quest’oggi, sabato 23 ottobre, dopo aver eseguito un tampone prima di recarsi sul set. “Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto“, ha voluto in seguito tranquillizzare gli ammiratori informandoli sul suo attuale stato di salute. Eppure, nella sfortuna, una certezza resta chiara. Nonché a più riprese condivisa dall’artista con il suo pubblico social. “Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!” Martina ha inoltre dovuto rimandare alcuni importanti appuntamenti. Uno fra questi, come desidera ricordare lei stessa nelle storie, sarebbe stato quello con “I Campionissimi” a Varese. Durante l’evento, attualmente in corso, l’attrice avrebbe anche dovuto ritirare un premio.

“Concordo con te che fare il vaccino è fondamentale“, risponderà una fan di Martina tra i commenti allo scatto. In molti saranno ben pronti ad augurarle di “non mollare” e nel frattempo, al più presto “una buona guarigione“.