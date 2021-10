L’ex senatrice ha pubblicato uno scatto graditissimo dai suoi followers. Incantevole, come sempre, regala momenti magici a chiunque la guardi.

Nunzia De Girolamo è sempre più apprezzata da parte del suo pubblico al quale regala ogni volta degli scatti che lasciano tutti senza parole.

Una bellezza da togliere il fiato. L’ex senatrice è diventata una vera e propria icona di fascino e femminilità, soprattutto da quando si è fatta conoscere al grande pubblico passando dal mondo della politica a quello della tv.

Si è resa protagonista nella scorsa stagione di Rai uno, conducendo ”Ciao Maschio”, in seconda serata, ogni sabato sera. Talk show dove ad ogni puntata tre uomini della tv o della politica erano presenti raccontando la parte più intima di loro stessi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Nunzia De Girolamo su Yeslife, dalla politica alla tv: “Ma alle passioni non si sfugge mai”

Nunzia De Girolamo in versione spagnola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

L’ex senatrice in questo scatto ha lasciato tutti i suoi fans senza parole per il suo charme e la sua verve che ammalia proprio tutti.

“Olè”, scrive nella didascalia del post e si mostra in versione ‘tanghera’. Il suo look, però, anziché essere rosso come quello di ogni ballerina spagnola che si rispetti, è total black.

Si mostra di profilo mentre batte le mani e sorride fissando l’obiettivo. Regala così ai suoi followers la sua parte più bella.

La moglie di Francesco Boccia ha parlato proprio ai nostri microfoni di come sta vivendo il successo e soprattutto di quanto possa pesare a una donna intelligente come lei il fardello della bellezza: “Io vivo la normalità. In tutto ciò che ho fatto nella mia vita ho sempre legato al filo rosso della passione quello dell’umiltà. Quando la gente mi chiede foto o autografi per strada, loro mi ringraziano sempre. Io non rispondo prego, come d’uopo, ma con un nuovo grazie. La popolarità può anche diminuire, la gentilezza non passerà mai di moda”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Fuori dal comune” Antonella Mosetti in intimo sconvolge i fan: il reggiseno valorizza la sua parte migliore – FOTO

Bellezza, umiltà, intelligenza, fascino e carisma, questi sono gli ingredienti chiave di Nunzia De Girolamo.