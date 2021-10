La talentuosissima disc jockey italiana Paola Iezzi ha condiviso, con i followers di Instagram, un selfie a dir poco spaziale.

Lo splendido selfie della Iezzi ha mandato tutti al tappeto: i suoi fan sono rimasti di stucco!

Ciò che maggiormente ha attirato il focus degli utenti è, senza dubbio, il reggiseno di pizzo nero che si intravede nella foto: il particolare indumento presenta due lacci regolabili, che le passano proprio in mezzo al décolleté, regalando una visione mozzafiato!

Nella didascalia del post la magnifica musicista ha scritto: “Il buongiorno si vede dal mattino”.

Sono state tantissime le risposte degli utenti a questa frase: “Buongiorno bambolina“; “Buongiorno splendida creatura”; “Un buongiorno così è solo fantastico”; “Buongiorno bellezza”; …

Siete curiosi di vedere la foto che ormai è finita sulla bocca di tutti? Reggetevi forte che lo spettacolo sta per iniziare…

Paola Iezzi, pazzesca in lingerie: in questa FOTO gli zoom non servono!

La bellissima produttrice discografica è semplicemente uno schianto in questo selfie che, ormai, è nei pensieri di tutto il web.

Il viso acqua e sapone della strepitosa quarantasettenne mette in risalto ancora di più la sua incredibile bellezza, perché dimostra di non aver bisogno di filtri o troppo trucco, per essere incantevole.

Il post ha riscosso un gran successo, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace, nonché tantissimi commenti, tra i quali si legge: “Paola del mio cuore”; “La bellezza tua!”; “Che gnoxxa”; oppure “Sei meglio del buon vino”.

La popolarità e il seguito della meravigliosa Paola Iezzi cresce ogni giorno sempre di più: il suo profilo Instagram oggi è arrivato a contare più di 87.800 followers.